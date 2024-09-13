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Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününde yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, yatırımcılar Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faizde indirime gitmesini ve bunun gelecekte para politikası üzerindeki etkisini değerlendirirken haftanın son işlem gününü yükselişle kapattı.

13 Eylül 2024 | 20:07
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününde yükselişle kapandı

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,76 değer kazanarak 515,95 puana yükseldi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,39 artışla 8.273,09, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,98 değer kazanarak 18.699,4, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,41 yükselişle 7.465,25 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,34 artışla 33.568,47 puan oldu. Avro/dolar paritesi TSİ 19.22 itibarıyla yüzde 0,045 yükselerek 1,108 seviyesinden işlem gördü.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta vereceği faiz kararını beklerken, pay piyasalarında bankanın para politikasını gevşetmesi fiyatlanıyor.

Ekonomiye ilişkin son verilerin ardından Fed'in daha önce beklenen 25 baz puan yerine 50 baz puanlık faiz indirimi yapabileceğine dair medyada çıkan haberler borsalar üzerinde sınırlı bir etki de oluşturuyor.

Avrupa borsalarında bugün de ECB’nin dün üç temel politika faizinde indirime gitmesinin ardından alıcılı bir seyir hakim oldu.

ECB mevduat faiz oranını 25 baz puan, ana refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini 60'ar baz puan indirmiş böylece ECB, piyasa beklentileri doğrultusunda yılın ikinci faiz indirimine gitmişti.

Verilerde ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,3 geriledi. AA

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Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününde yükselişle kapandı
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Eczacıbaşı İlaç (ECILC) bağlı ortaklığının 2 kararını duyurdu
Borsa şirketi ihale sonucu duyurdu
Kervan Gıda'dan Polonya'da gayrimenkul ve tesis satışı hakkında açıklama
Gedik Yatırım'dan (GEDIK) bedelsiz açıklaması
Kimteks'ten (KMPUR) bedelsiz açıklaması
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Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (13 Eylül)
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