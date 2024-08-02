ARA
DOLAR
33,18
0,22%
DOLAR
EURO
36,25
1,24%
EURO
GRAM ALTIN
2589,80
-0,54%
GRAM ALTIN
BIST 100
10473,47
-3,01%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Avrupa borsaları sert düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, ABD'de istihdam artışının temmuzda beklentilerin altında kalması sonrası resesyon endişelerinin artmasıyla, haftanın son işlem gününde düşüşle kapandı.

02 Ağustos 2024 | 20:39
Avrupa borsaları sert düşüşle kapandı

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 2,73 değer kaybederek 497,85 puan oldu.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,33 düşüşle 17.661,22 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,61 azalarak 7.251,8 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,31 değer kaybederek 8.174,71 puana geriledi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 2,55 düşüşle 32.018,82 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.17 itibarıyla yüzde 1,09 değer kazanarak 1,091 seviyesinden işlem gördü.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de tarım dışı istihdamın temmuzda 114 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşmesi nedeniyle resesyon endişelerinin artması, piyasalarda düşüşe neden oldu.

Küresel teknoloji şirketlerinin hisselerindeki gerileme kayıplara liderlik ederken, finans hizmetleri şirketleri ve banka hisselerinde de keskin düşüşler görüldü.

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Intel'in yılın ikinci çeyreğindeki satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalarak 12,8 milyar dolara gerilemesinin ardından şirketin hisselerindeki değer kaybı, piyasadaki diğer yarı iletken üreticisi şirketlerin hisselerine de yansıdı.

Hollanda merkezli çip firması ASML'nin hisseleri günü yüzde 11,18 değer kaybıyla kapattı. Almanya merkezli enerji şirketleri RWE ve Siemens'in hisseleri de sert düştü. Küresel pay piyasalarında yatırımcıların odağında, bu hafta ABD, Japonya ve İngiltere merkez bankalarının para politikası kararları bulunuyordu. AA

0
  • ALTIN GRAM - TL 2589,8 -0,54%
  • ALTIN ONS 2427,53 -0,77%
  • BIST 100 10473,47 -3,01%
  • DOLAR/JAPON YENI 146,633 -1,83%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38678 -0,05297%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 85,5 -0,2651%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,181 0,2199%
  • EURO/DOLAR 1,0912 1,1054%
  • EURO/TURK LIRASI 36,2461 1,2404%
  • STERLIN/DOLAR 1,28049 0,51297%
Borsa Haberleri
Borsada gün sonu özeti ve analist yorumu
ABD'de resesyon endişesi: Satış baskısını derinleştirdi
Türk Traktör'de (TTRAK) üst düzey yönetici değişikliği
Garanti Bankası duyurdu: Üst düzey atama
Borsa, altın, dolar: Bu hafta kazandıranlar, kaybettirenler
Avrupa borsaları sert düşüşle kapandı
Japonya piyasalarında neler oluyor? Nikkei’de düşüşler sürecek mi?
Türkiye Sigorta'dan (TURSG) bedelsiz açıklaması
Yünsa'dan (YUNSA) bedelsiz sermaye artırımı açıklaması
100 lot 1909.98 lot olacak: Bedelsiz onayı geldi
100 lot 800 lot olacak: Bedelsiz başvurusu kabul edildi
SPK'den Ulusoy Un'a (ULUUN) bedelsiz onayı geldi
Türkiye Sigorta'ya (TURSG) bedelsiz onayı geldi
Dap Gayrimenkul Geliştirme (DAPGM) için bedelsiz onayı geldi
SPK'den bedelsiz onayı alan 5 şirket ve oranları
GERİ
İLERİ
Borsada gün sonu özeti ve analist yorumu
ABD'de resesyon endişesi: Satış baskısını derinleştirdi
Türk Traktör'de (TTRAK) üst düzey yönetici değişikliği
Garanti Bankası duyurdu: Üst düzey atama
Borsa, altın, dolar: Bu hafta kazandıranlar, kaybettirenler
Avrupa borsaları sert düşüşle kapandı
Japonya piyasalarında neler oluyor? Nikkei’de düşüşler sürecek mi?
Türkiye Sigorta'dan (TURSG) bedelsiz açıklaması
Yünsa'dan (YUNSA) bedelsiz sermaye artırımı açıklaması
100 lot 1909.98 lot olacak: Bedelsiz onayı geldi
100 lot 800 lot olacak: Bedelsiz başvurusu kabul edildi
SPK'den Ulusoy Un'a (ULUUN) bedelsiz onayı geldi
Türkiye Sigorta'ya (TURSG) bedelsiz onayı geldi
Dap Gayrimenkul Geliştirme (DAPGM) için bedelsiz onayı geldi
SPK'den bedelsiz onayı alan 5 şirket ve oranları
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL