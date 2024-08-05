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Avrupa borsaları yeni güne sert düşüşle başladı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 3 düşüşle 483,1 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,7 azalışla 17.162 puan seviyesinde işlem görüyor.

05 Ağustos 2024 | 10:57
Son Güncellenme: 05 Ağustos 2024 | 11:02
Avrupa borsaları yeni güne sert düşüşle başladı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,4 değer kaybıyla 7.979 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 3,9 düşüşle 30.773 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,9 azalışla 7.043 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 3,2 değer kaybıyla 10.336 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1,0933 seviyesinden işlem görüyor.

RESESYON ENDİŞESİ

Küresel piyasalar, ABD'de resesyon endişelerinin hızla güçlenmesinin ardından haftaya tarihi bir düşüş baskısıyla başlarken söz konusu seyir Avrupa'ya da taşındı. ABD'de ekonomik aktivitenin öngörülünden daha sert yavaşlayabileceği endişesi satış baskısının derinleşmesine neden oluyor. Ülkede açıklanan istihdam raporundaki verilerin resesyon endişesini artırması sonrasında geçen hafta küresel piyasalarda görülen satış ağırlıklı seyrin yeni haftada da devam ettiği görülüyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, Avrupa'da, makroekonomik verilerden alınan sinyallerin halihazırda ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri ve resesyon endişelerini öne çıkardığını belirterek, ABD'den de benzer sinyallerin gelmesiyle risk algısının oldukça güçlendiğini dile getirdi.

Söz konusu gelişmelerin ardından Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek ay faiz indirmesine kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, İngiltere Merkez Bankasının (BoE) ise yüzde 50 ihtimalle faiz indirimlerine devam edeceğinin fiyatlandığını bildirdi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek ay 50 baz puan faiz indireceğine kesin gözüyle bakılırken, analistler, bankanın piyasalardaki endişeyi yatıştırmak için acil toplantı yapma ihtimalinin bulunduğunu ifade ediyor.

Analistler bugün Avrupa ve ABD'de açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğin bildirdi.

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