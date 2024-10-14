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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü (14 Ekim) yükselişle tamamladı.

14 Ekim 2024 | 20:28
Avrupa borsaları yükselişle kapandı
  • Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,53 artışla 524,76 puana çıktı. Teknoloji şirketlerinin hisseleri yüzde 1,7 değer kazanırken, seyahat hisseleri yüzde 0,8 geriledi.
  •  İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 artarak 8.292,66, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,69 değer kazanarak 19.508,29, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,32 yükselerek 7.602,06 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,09 artışla 34.680,55 puan oldu.
  • Avro/dolar paritesi TSİ 19.51 itibarıyla yüzde 0,329 değer kaybıyla 1,09 seviyesinden işlem gördü.
  • Veri gündeminin sakin olduğu haftanın ilk iş gününü Avrupa borsaları yükselişle kapatırken, Avrupa borsalarında gözler bu hafta Avrupa Merkez Bankasının (ECB) açıklayacağı para politikası kararlarına çevrildi. Piyasalarda, ECB'nin, bu hafta üç temel politika faizinde 25 baz puan indirime gideceğine kesin gözüyle bakılıyor. AA
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Aygaz bilanço tarihini duyurdu
Şişecam'dan (SISE) geri alım açıklaması (14 Ekim)
Türk Hava Yolları'ndan (THYAO) geri alım açıklaması (14 Ekim)
Tüpraş (TUPRS) bilanço tarihini duyurdu
Enflasyon muhasebesi bilançoları nasıl etkiliyor?
Yatırımcılar için risk alma zamanı mı?
Küresel savunma ve havacılık şirketleri yatırımcısını sevindirdi
Türk Traktör'den (TTRAK) sürpriz temettü açıklaması
Bu hafta hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 5 şirket
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GERİ
İLERİ
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