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Avrupa borsalarında kayıplar derinleşiyor

Küresel piyasalardaki satış dalgası nedeniyle Avrupa piyasalarında kayıplar derinleşiyor.

05 Ağustos 2024 | 16:25
Avrupa borsalarında kayıplar derinleşiyor

ABD'de resesyon endişelerinin güçlenmesinin ardından küresel piyasalar, yeni haftada tarihi satış baskısıyla karşı karşıya kaldı.

Avrupa'da açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi TSİ 15.52'de yüzde 3,54 düşüşle 480,22 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 3,32 azalışla 17.074,72 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,86 değer kaybıyla 7.940,97 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 3,68 düşüşle 30.841 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,53 azalışla 7.068,69 puana geriledi.

Teknoloji hisselerindeki kayıplar yüzde 4,5 olurken, banka hisselerinde yüzde 4,4 ve petrol, gaz, perakende ve otomotiv şirketlerinin hisselerinde yüzde 4'e ulaşan değer kaybı görüldü.

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Tüpraş (TUPRS), yönetim kurulunun temettü kararını açıkladı
Migros (MGROS) güncel mağaza sayısını duyurdu
Avrupa borsalarında kayıplar derinleşiyor
Ulusoy Un (ULUUN) bedelsiz tarihi ve SPK onayını duyurdu
Borsa ilk yarıda yüzde 4 düştü: En büyük kayıp madencilikte
Küresel piyasalardaki gelişmelerle gündeme gelen işlem: Carry trade
Nikkei 225 endeksi 1987'den beri böyle düşüş görmemişti
Avrupa borsaları yeni güne sert düşüşle başladı
Borsa İstanbul (BIST) ikinci kez devre kesti!
Asya piyasalarında deprem: Japonya borsasında 37 yılın en sert satışı
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