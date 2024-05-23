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Avrupakent GYO (AVPGY) GES satışını duyurdu

Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY) dün (22 Mayıs 2024) KAP'a Arenapark Pınarbaşı GES'in satışı hakkında açıklama yaptı.

23 Mayıs 2024 | 08:27
Son Güncellenme: 23 Mayıs 2024 | 08:51
Avrupakent GYO (AVPGY) GES satışını duyurdu

Avrupakent GYO'dan dün (22 Mayıs) KAP'a yapılan bildirim şöyle: 

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.05.2024 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Şirketimize muhatap 08.12.2023 tarih ve 46367 sayılı yazısına istinaden, Şirketimiz aktifinde yer alan Arenapark Pınarbaşı Güneş Enerjisi Santrali (GES)'nin kesin kabulü yapılmış olduğu dikkate alınarak,  İNVEST GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.'nin düzenlediği 22/05/2024 tarihli Rapor esas alınarak 220.000.000,00TL+KDV üzerinden MALLSYSTEM TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.'ye devredilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Söz konusu işlem II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 6'ncı maddesi çerçevesinde önemlilik (Şirket'in kamuya açıklanmış son finansal tablolarına göre işleme konu mal varlığının kayıtlı değerinin varlık (aktif) toplamına oranının %75'ten fazla olması durumu) kriterini karşılamamaktadır. Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
 

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Avrupakent GYO Hisse Haberleri (AVPGY)
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