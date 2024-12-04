Şirketten KAP'a yapılan bildirimde şu bilgiler paylaşıldı:

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 04.12.2024 tarihinde yapılan toplantı sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararı kapsamında Sirketimiz Yönetim Kurulunun 25.03.2024 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım programının 04.12.2024 (bugün) tarihi itibarıyla sonlandırılmasına, geri alım programının yapılacak ilk genel kurul toplantısında gündeme alınarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir. 25.03.2024 tarihli yönetim kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında 1 TL nominal değerli pay başına ortalama 45,788 TL fiyat ile toplam 2.598.872 adet pay geri alınmış olup yapılan alımların toplam maliyeti 118.997.920,45 TL'dir. Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.