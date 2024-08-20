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  • Ayes Çelik Hasır (AYES) temettü kararını açıkladı

Ayes Çelik Hasır (AYES) temettü kararını açıkladı

Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. dün KAP'a genel kurulda onaylanan temettü kararını duyurdu.

20 Ağustos 2024 | 07:54
Ayes Çelik Hasır (AYES) temettü kararını açıkladı

Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş.'den dün KAP'a yapılan bildirimde şirketin temettü kararı paylaşıldı. Buna göre şirket pay başına brüt 0,3000000 TL, net 0,2700000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Eylül, ödeme tarihi ise 4 Eylül 2024.
Şirketten KAP'a yapılan açıklamada "Daha önce Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen Brüt %25 oranındaki kar payı dağıtım teklifinin %30 olarak Genel Kurulda kabul edilmiştir. Nakit Kar payı dağıtım tarihi 02 Eylül 2024 olarak kararlaştırılmıştır" denildi.

 

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Ayes Çelik Hasır (AYES) temettü kararını açıkladı
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