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Aygaz 2025 temettü ödeme tarihi ne zaman? Ne kadar dağıtacak?

Aygaz A.Ş. bu yıl temettü açıklayan şirketler arasında. Peki, Aygaz'da temettü ödemeleri ne zaman? İşte detaylar...

03 Nisan 2025 | 12:31
Aygaz 2025 temettü ödeme tarihi ne zaman? Ne kadar dağıtacak?

Temettü, bir şirketin elde ettiği kârın bir kısmını hissedarlarına nakit veya hisse senedi şeklinde dağıtmasıdır. Aygaz A.Ş., 27 Mart'ta genel kurulda onaylanan temettü kararını duyurmuştu. Şirket pay başına brüt 12,55 TL, net 10,6675 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Nisan'dı. Şirket ödeme tarihi olarak ise 4 Nisan'ı açıklamıştı. Yani temettü ödemeleri 4 Nisan'da yapılacak.

Şirket KAP'a temettü kararına ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

Şirketimizin bugün yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda, kar dağıtımının Yönetim Kurulu'nun ekteki kar dağıtım önerisine uygun olarak gerçekleştirilmesine ve kar payı ödemesinin 02 Nisan 2025 tarihinden itibaren başlamasına karar verilmiştir.

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İLERİ
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