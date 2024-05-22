Aygaz'dan KAP'a 'Sendeo' ve 'Kolay Gelsin' açıklaması

- 11.01.2024 tarihinde kamuya açıklanan, Koç Holding ve Aygaz'ın birlikte paylarının tamamına sahip oldukları Sendeo Dağıtım Hizmetleri A.Ş. ("Sendeo") ile Ahmet Musul'un paylarının tamamına sahip olduğu Ekol Ekspres Kargo A.Ş. ("Kolay Gelsin") şirketlerinin faaliyetlerinin, Sendeo ortakları ve Ahmet Musul'un ilkesel olarak eşit ortaklığı altında "Kolay Gelsin" markasıyla yürütülmesi amacıyla yapılacak işlemlere Rekabet Kurumu tarafından izin verilmiştir.
- Planlanan işlemde ilk aşamada Ahmet Musul tarafından Sendeo'nun sermayesinin %50'sini temsil eden payların Aygaz ve Koç Holding'den payları oranında devralınması; oluşacak yeni ortaklık yapısında tüm ortakların katılımı ile Sendeo'da yapılacak sermaye artırımını takiben de Ahmet Musul'un sahip olduğu Kolay Gelsin sermayesini temsil eden payların tamamının Sendeo'ya devredilmesi ve işlemlerin mümkün olan en kısa sürede tamamlanması hedeflenmektedir. Tüm devirler sonrasında Aygaz ve Koç Holding ile Ahmet Musul'un Sendeo'da doğrudan, Kolay Gelsin'de ise dolaylı olarak ortak kontrole sahip olmaları beklenmektedir.
- İşleme yönelik 11.01.2024 tarihli açıklamamızda belirtilen detaylı inceleme ve sözleşme çalışmaları ile diğer izin süreçleri devam etmekte olup, konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.