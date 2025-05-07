Aztek Teknoloji temettü ödeme tarihini duyurdu

Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre pay başına brüt 1,3586910 TL, net 1,1548873 TL temettü dağıtılacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Mayıs, ödeme tarihi 30 Mayıs. Şirketten bugün yapılan açıklama şöyle:

Şirketimizin 24.04.2025 tarihinde yapılan 2024 mali yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda; Yönetim Kurulu'nun 24.03.2025 tarihli toplantısında yapmış olduğu kar dağıtımı önerisinin ortaklar tarafından oylanarak kabul edildiğini, bu doğrultuda Şirketimizin pay sahiplerine 1 TL nominal değerde bir adet paya brüt 1,3586910 TL, net 1,1548873 TL nakit temettü ödenmesine ve ödemenin 31.12.2025 tarihine kadar yapılmasına karar verildiğini duyurmuştuk. Pay sahiplerimize temettü ödemesi 28.05.2025 tarihinde peşin olarak yapılacaktır.