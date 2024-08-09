ARA
DOLAR
33,58
0,25%
DOLAR
EURO
36,69
0,24%
EURO
GRAM ALTIN
2611,65
-0,15%
GRAM ALTIN
BIST 100
10098,50
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Bahadır Kimya (BAHKM) ne zaman borsada? Borsa işlem tarihi

Bahadır Kimya (BAHKM) ne zaman borsada? Borsa işlem tarihi

Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. kısa süre önce halka arz edilmişti. Bahadır Kimya'nın halka arz tarihi de belli oldu.

09 Ağustos 2024 | 09:12
Bahadır Kimya (BAHKM) ne zaman borsada? Borsa işlem tarihi

Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. borsaya geliyor. Bahadır Kimya halka arzı için 5-6-8 Ağustos tarihlerinde talep toplanmış ve halka arz büyüklüğü 816 milyon TL olmuştu. Bahadır Kimya'nın ne zaman borsada işlem göreceği de dün açıklandı. Şirket payları 13 Ağustos'tan itibaren borsada işlem görecek. KAP'a yapılan açıklama şöyle: 
Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 55.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 16.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 13/08/2024 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 51 TL/pay baz fiyat, "BAHKM.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır . İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

HALKA ARZ SONUÇLARI: KAÇ KİŞİ KATILDI?

Halka arzda 373.692 adet yurt içi bireysel yatırımcıya, 70 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya ve 4 adet yurt dışı kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 373.766 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirildi. Tera Yatırım Bahadır Kimya halka arz sonuçlarını şöyle açıklamıştı:

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum aracılığı ile Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Bahadır Kimya") paylarının halka arzında 5-6-7 Ağustos 2024 tarihlerindeki talep toplama işlemleri tamamlanmış ve satışa sunulan 16.000.000 TL nominal değerli B grubu payların yatırımcılara dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

Bu çerçevede, Bahadır Kimya paylarının halka arzında yurt içi bireysel yatırımcı kategorisinde tahsisatın 3,4 katı 27.560.198 TL nominal, yurt içi kurumsal yatırımcı kategorisinde tahsisatın 4,0 katı 25.720.036 TL nominal, yurt dışı kurumsal yatırımcı kategorisinde ise tahsisatın 1,7 katı 2.647.100 TL nominal talep toplanmıştır. Toplam halka arz büyüklüğünün yaklaşık 3,5 katı 55.927.334 TL nominal talep toplanmıştır.

Bahadır Kimya 816.000.000 TL halka arz büyüklüğüne sahip ve 16.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzında 373.692 adet yurt içi bireysel yatırımcıya, 70 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya ve 4 adet yurt dışı kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 373.766 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir. Dağıtıma esas tahsisat oranları ise yurt içi bireysel yatırımcılar için %50, yurt içi kurumsal yatırımcılar için %40 ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar için ise %10 olarak gerçekleşmiştir. Halka arz ilişkin dağıtım tutarları ve talebi karşılanan başvuru sayısı, yatırımcı grubu bazında ekte yer almaktadır.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2611,65 -0,15%
  • ALTIN ONS 2419,41 -0,32%
  • BIST 100 10098,5 0%
  • DOLAR/JAPON YENI 147,094 -0,083%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37258 -0,05316%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 87,01 0,3203%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,5751 0,2498%
  • EURO/DOLAR 1,0927 0,0742%
  • EURO/TURK LIRASI 36,6868 0,2399%
  • STERLIN/DOLAR 1,27652 0,12668%
Borsa Haberleri
Coca-Cola'dan (CCOLA) SPK onayına ilişkin açıklama
Sasa Polyester'den (SASA) SPK onayı duyurusu
Bahadır Kimya (BAHKM) ne zaman borsada? Borsa işlem tarihi
SPK bülteninden: 2 yeni halka arz; 1 bedelli, 4 bedelsiz onayı var
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak: 100 lot 1909.98 lot oluyor
Kulüplerin borsa performansı: Geçen ayın tek kazandıranı var
Ersu Gıda’dan (ERSU) olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında açıklama
Yabancı geçen hafta tahvil ve hisse sattı, ÖST aldı
Coca Cola (CCOLA) bilanço tarihini açıkladı
Temmuzda en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Borsa güne düşüşle başladı (8 Ağustos)
Borsada dün geri alım yapan 4 şirket
Borsada gün sonu özeti ve analist yorumu
Maçkolik (MACKO) temettü avansı açıkladı
Borsada ilk çeyrekte fark yaratan 29 şirket
GERİ
İLERİ
Coca-Cola'dan (CCOLA) SPK onayına ilişkin açıklama
Sasa Polyester'den (SASA) SPK onayı duyurusu
Bahadır Kimya (BAHKM) ne zaman borsada? Borsa işlem tarihi
SPK bülteninden: 2 yeni halka arz; 1 bedelli, 4 bedelsiz onayı var
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak: 100 lot 1909.98 lot oluyor
Kulüplerin borsa performansı: Geçen ayın tek kazandıranı var
Ersu Gıda’dan (ERSU) olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında açıklama
Yabancı geçen hafta tahvil ve hisse sattı, ÖST aldı
Coca Cola (CCOLA) bilanço tarihini açıkladı
Temmuzda en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Borsa güne düşüşle başladı (8 Ağustos)
Borsada dün geri alım yapan 4 şirket
Borsada gün sonu özeti ve analist yorumu
Maçkolik (MACKO) temettü avansı açıkladı
Borsada ilk çeyrekte fark yaratan 29 şirket
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL