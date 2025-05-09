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Başkent Doğalgaz (BASGZ) temettü teklifini duyurdu

Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BASGZ) bugün KAP'a yönetim kurulunun temettü teklifini duyurdu.

08 Mayıs 2025 | 23:21
Başkent Doğalgaz (BASGZ) temettü teklifini duyurdu

Şirketen yapılan açıklamaya göre pay başına brüt 2 TL, net 1.7 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklifi edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 18 Temmuz, ödeme tarihi 22 Temmuz. Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

2024 yılı dönem karından dağıtılacak olan 1.960.000.000 TL nakit temettünün 560.000.000 TL'lik kısmı 2024 kar payı avansı olarak 18.10.2024 tarihinde dağıtılmıştır. Kalan 1.400.000.000 TL için 1 TL nominal değerli hisseye isabet eden kar payı oranı brüt %200, net %170'dir. Kar payı avansı dahil 2024 yılı karından 1 TL nominal değerli hisseye isabet eden kar payı oranı ise brüt %280'dir.
VUK'a göre hazırlanan mali tablolara göre; 31.12.2024 tarihli bilançonun enflasyon düzeltmesine tabi tutulması neticesinde Geçmiş Yıl Karları/(Zararları) hesabı 1.973.142.931,17 TL negatif bakiye vermekte olup, azalışı karşılayacak tutarda özkaynak hesaplarına ilişkin Enflasyon Düzeltme Farkları tutarı bulunmaktadır.

 

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Başkent Doğalgaz Hisse Haberleri (BASGZ)
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Başkent Doğalgaz (BASGZ) temettü teklifini duyurdu
Borsa İstanbul'dan 5 hissede tedbir kararı (8 Mayıs)
Bir şirket daha bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı
Gıpta Kırtasiye temettü teklifini duyurdu (2025)
Çimento şirketinden pay geri alım kararı hakkında açıklama
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada dün temettü duyuran 11 şirket (6 Mayıs)
Hem bedelli hem bedelsiz kararını duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 3 hisse var
Aztek Teknoloji temettü ödeme tarihini duyurdu
Torunlar GYO (TRGYO) temettü teklifini duyurdu
İş Bankası'ndan bilanço değerlendirmesi
Halkbank'tan ABD'deki davaya ilişkin açıklama
GERİ
İLERİ
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