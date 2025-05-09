Başkent Doğalgaz (BASGZ) temettü teklifini duyurdu

Şirketen yapılan açıklamaya göre pay başına brüt 2 TL, net 1.7 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklifi edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 18 Temmuz, ödeme tarihi 22 Temmuz. Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

2024 yılı dönem karından dağıtılacak olan 1.960.000.000 TL nakit temettünün 560.000.000 TL'lik kısmı 2024 kar payı avansı olarak 18.10.2024 tarihinde dağıtılmıştır. Kalan 1.400.000.000 TL için 1 TL nominal değerli hisseye isabet eden kar payı oranı brüt %200, net %170'dir. Kar payı avansı dahil 2024 yılı karından 1 TL nominal değerli hisseye isabet eden kar payı oranı ise brüt %280'dir.

VUK'a göre hazırlanan mali tablolara göre; 31.12.2024 tarihli bilançonun enflasyon düzeltmesine tabi tutulması neticesinde Geçmiş Yıl Karları/(Zararları) hesabı 1.973.142.931,17 TL negatif bakiye vermekte olup, azalışı karşılayacak tutarda özkaynak hesaplarına ilişkin Enflasyon Düzeltme Farkları tutarı bulunmaktadır.