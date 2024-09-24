Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle: Borsa İstanbul A.Ş. tarafından gönderilen bugün (24.09.2024) tarihli yazı uyarınca, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, yatırımcılarımızı bilgilendirmek amacıyla 19.09.2024 tarihinde gerçekleştirmiş olduğumuz KAP duyurusunun yeniden yapılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen "Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri"ne ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'ne göre, Şirketimizin kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu bulunmamakta olup, Şirketimiz olağan faaliyetlerine devam etmektedir. Mevzuat gereği yapılması gereken tüm açıklamalar da zamanında yapılmaktadır.