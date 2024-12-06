Batısöke Söke Çimento Sanayi T.A.Ş.'den bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirim şöyle:

Şirketimiz tarafından 26.01.2024 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında; Şirketimiz ana sözleşmesinin 6. maddesiyle yönetim kuruluna verilmiş olan yetkiye istinaden, Şirketimizin özkaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla, Şirketimizin 2.000.000.000 (iki milyar) Türk Lirası olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 400.000.000 (dört yüz milyon) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin, toplamda 1.200.000.000 (bir milyar iki yüz milyon) Türk Lirası (%300 oranında) artırılarak 1.600.000.000 (bir milyar altı yüz milyon) Türk Lirası'na çıkarılmasına yönetim kurulu tarafından karar verildiği ve bu kapsamda gerekli başvuruların yapılacağı ve işlemlerin gerçekleştirileceği ifade edilmiş idi.

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") yapmış olduğu %300 oranında bedelli sermaye artırımı başvurusu Kurul tarafından uygun görülmüştür. Bedelli sermaye artışı kapsamında sağlanacak olan kaynak, Şirketimizin finansal borçluluk oranının azaltılması ve böylece optimal kaynak yapısına ulaşılması amacıyla kullanılacaktır. Amacımız, Şirketimizin bağlı bulunduğu Batı Anadolu Şirketler Topluluğu'nda bir süredir uygulanmakta olan strateji doğrultusunda, ekonomik varlıklarımızın etkin ve verimli biçimde kullanılması ve böylece Şirketimizin, gerek kreditörleri gerekse yatırımcısı nezdinde daha güçlü bir yapıya sahip olarak faaliyetlerini sürdürmesidir.