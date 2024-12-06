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Batısöke Çimento'dan (BSOKE) bedelli açıklaması

Batısöke Söke Çimento Sanayi T.A.Ş. SPK'dan bedelli sermaye artırımı onayı alan şirketler arasında. Şirketten bugün KAP'a açıklama yapıldı.

06 Aralık 2024 | 10:46
Son Güncellenme: 06 Aralık 2024 | 10:46
Batısöke Çimento'dan (BSOKE) bedelli açıklaması

Batısöke Söke Çimento Sanayi T.A.Ş.'den bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirim şöyle: 

Şirketimiz tarafından 26.01.2024 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında; Şirketimiz ana sözleşmesinin 6. maddesiyle yönetim kuruluna verilmiş olan yetkiye istinaden, Şirketimizin özkaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla, Şirketimizin 2.000.000.000 (iki milyar) Türk Lirası olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 400.000.000 (dört yüz milyon) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin, toplamda 1.200.000.000 (bir milyar iki yüz milyon) Türk Lirası (%300 oranında) artırılarak 1.600.000.000 (bir milyar altı yüz milyon) Türk Lirası'na çıkarılmasına yönetim kurulu tarafından karar verildiği ve bu kapsamda gerekli başvuruların yapılacağı ve işlemlerin gerçekleştirileceği ifade edilmiş idi.

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") yapmış olduğu %300 oranında bedelli sermaye artırımı başvurusu Kurul tarafından uygun görülmüştür. Bedelli sermaye artışı kapsamında sağlanacak olan kaynak, Şirketimizin finansal borçluluk oranının azaltılması ve böylece optimal kaynak yapısına ulaşılması amacıyla kullanılacaktır. Amacımız, Şirketimizin bağlı bulunduğu Batı Anadolu Şirketler Topluluğu'nda bir süredir uygulanmakta olan strateji doğrultusunda, ekonomik varlıklarımızın etkin ve verimli biçimde kullanılması ve böylece Şirketimizin, gerek kreditörleri gerekse yatırımcısı nezdinde daha güçlü bir yapıya sahip olarak faaliyetlerini sürdürmesidir.

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Merit Turizm (MERIT) bedelsiz açıklaması
Borsadaki otomotiv hisselerinin performansı
Bugün bir hissenin fiyatında düzeltme var (6 Aralık)
Borsada dün geri alım yaptığını duyuran 4 şirket (5 Aralık)
SPK duyurdu: 2 yeni halka arz, 2 bedelli, 2 bedelsiz onayı
SPK'dan açığa satış kararı
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (6 Aralık)
Galatasaray (GSRAY) bedelli başvurusunu duyurdu
Migros (MGROS) toplam mağaza sayısını duyurdu
Yabancı yatırımcı borsada alıma döndü
Türk Traktör (TTRAK) yeni yatırım kararını duyurdu
Borsada dün geri alım yapan 10 şirket (4 Aralık)
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