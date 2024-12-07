Batısöke Söke Çimento (BSOKE) bedelli tarihi belli oldu

Batısöke Söke Çimento Sanayi T.A.Ş.'den dün KAP'a yapılan bildirime göre rüçhan hakkı kullanımı başlangıç tarihi 10 Aralık. Açıklamada "Yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 10.12.2024 ile 24.12.2024 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır" denildi. Şirket, açıklamasında şu bilgilendirmeyi yaptı:

Şirketimizin 2.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 400.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 1.200.000.000 TL tutarında (%300 oranında) artırılarak 1.600.000.000 TL'ye çıkarılması ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") yapılan başvurumuz, SPK'nın 05.12.2024 tarih ve 62/1824 sayılı toplantısında onaylanmıştır. SPK tarafından onaylı izahname, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 06.12.2024 tarihinde yayımlanmıştır.

- Pay sahiplerimize yeni pay alma hakları (rüçhan hakları) kullandırılacak olup, pay sahiplerimiz, maliki oldukları payların %300'ü oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır.

- Yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 10.12.2024 ile 24.12.2024 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.

- Yeni pay alma haklarının kullanımında, 1,00 TL nominal değerli 1 lot (1 lot, 100 adet paya denk gelmektedir) 1,00 TL'den satışa arz edilecektir.

- Sermaye artırımına ilişkin izahnameye ayrıca, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun ("KAP") www.kap.org.tr, Şirketimizin www.batisoke.com.tr ve sermaye artırımına aracılık eden İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.infoyatirim.com adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.

- Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullanımından sonra kalan paylar, 2 (iki) iş günü süreyle, nominal değerden aşağı olmamak üzere, Borsa Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.

- Yeni pay alma haklarının kullanılması ve kalan payların Borsa'da halka arzından sonra kalan pay olması halinde, söz konusu paylar Borsa'da satış süresinin bitişini takip eden 3 (üç) iş günü içinde, Borsa'da halka arz edildiği 2 (iki) günde oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın ortalamasından aşağı olmamak üzere bedelleri tam olarak ve nakden ödenerek Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. tarafından satın alınacaktır.

