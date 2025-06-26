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Bedelli sermaye artırı kararını duyurdu: Yüzde 300

Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. dün (25 Haziran) yönetim kurulunun bedelli sermaye artırımı kararını duyurdu.

26 Haziran 2025 | 08:20
Bedelli sermaye artırı kararını duyurdu: Yüzde 300

Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş  %300 oranında bedelli sermaye artırımı kararı aldı.

KAP'a yapılan açıklamada "Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, özkaynak yapısının güçlendirilmesi, yeni yatırımların finansmanı, kredilerin azaltılması amacıyla şirketin 800.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 165.528.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle % 300 oranında 496.584.000 .-TL artırılarak 662.112.000.-TL'ye çıkartılmasına" karar verildiği belirtildi.

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