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Bir şirketten bedelsiz kararı, bir şirketten bedelsiz başvurusu

Borsa İstanbul'da bugün (25 Haziran) 1 şirket yönetim kurulunun bedelsiz kararını KAP'a bildirdi. Bir diğer şirket ise bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu.

25 Haziran 2025 | 14:52
Son Güncellenme: 25 Haziran 2025 | 14:54
Bir şirketten bedelsiz kararı, bir şirketten bedelsiz başvurusu

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (NIBAS)

Şirket bugün KAP'a yönetim kurulunun bedelsiz sermaye artırımı kararını duyurdu. Açıklamaya göre şirket 750.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere; 54.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, "300.000.000 TL'si Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları'' ve "24.000.000 TL'si Emisyon Primi" hesaplarından karşılanmak suretiyle % 600 oranında artış ile 324.000.000 TL tutarında artırılarak 378.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verdi.

TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. (TATEN)

Şirket bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu. Açıklama şöyle: Yönetim Kurulumuzun 23 Haziran 2025 tarihli kararı uyarınca, 1.227.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 280.500.000 TL olan Şirketimiz ödenmiş sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere %300 oranında, 841.500.000 TL tutarında arttırılarak 1.122.000.000 TL'ye çıkarılması hususunda ihraç belgesinin onaylanması ve çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin yeni şekline uygun görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

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Dün 1 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi (24 Haziran)
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