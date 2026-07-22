AJet'ten yurt dışı indirimli bilet kampanyası

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yarın saat 23.59'a kadar satışta olacak indirimli biletler 15 Eylül 2026-4 Mart 2027 tarihleri arasındaki (23 Ekim-2 Kasım 2026 ve 17 Aralık 2026-6 Ocak 2027 tarihleri arasındaki uçuşlar hariç) yurt dışı seyahatlerde kullanılabilecek.

Kampanya Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Bosna Hersek, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kosova, Macaristan, Kuzey Makedonya, Romanya, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Cezayir, Ürdün, Irak, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Mısır ve Suriye'ye yapılacak seferlerde geçerli olacak.

İndirimli biletler "KESFET30" kodu ile sadece AJet.com ve AJet Mobil uygulaması üzerinden satın alınabilecek.

Yurt dışı kampanyası boyunca uçak altı bagajı satın almak isteyen yolcular yüzde 30 indirimden de yararlanabilecek.