Tesla, rekor sayıda araç teslimatı yapması ve enerji depolama birimindeki büyümenin etkisiyle 2026 yılının ikinci çeyreğinde gelir beklentilerini geride bıraktı. Ancak yapay zeka altyapısına ve yeni teknolojilere yapılan yüksek harcamalar nedeniyle hisse başına kâr tarafında piyasa beklentilerinin altında kaldı.

CNBC'de yer alan habere göre; Tesla, ikinci çeyrekte toplam 28,24 milyar dolar gelir elde ederek yaklaşık 25,5 milyar dolar seviyesindeki Wall Street tahminlerini aştı ve geçen yılın aynı dönemine göre gelirlerini yüzde 25,5 artırdı. Buna karşın, düzeltilmiş hisse başına kâr 0,33 dolar seviyesinde kalarak 0,50 dolar civarındaki beklentilerin gerisinde kaldı. Şirketin faaliyet kârı ise Optimus insansı robot projesi, Cybercab otonom araç geliştirme çalışmaları ve yapay zeka yatırımlarına bağlı artan harcamaların etkisiyle yüzde 57 azalarak 398 milyon dolara geriledi. Bu durum, şirketin faaliyet marjının geçen yılki yüzde 4,1 seviyesinden yüzde 1,4’e düşmesine yol açtı.

Operasyonel tarafta Tesla, çeyrek boyunca 480 bin 126 araç teslimatı gerçekleştirerek geçen yıla kıyasla teslimatlarını yüzde 25 artırdı ve tarihinin en başarılı çeyrek dönemlerinden birine imza attı. Aynı dönemde 451 bin 758 araç üretilirken, teslimatların üretimi geçmesiyle birlikte önceki çeyreklerde oluşan araç stokları eritildi. Enerji depolama tarafında da 13,5 gigavatsaatlik kurulumla güçlü büyüme eğilimi devam etti. Gelir rekoruna rağmen kâr marjlarındaki daralma ve net kârın beklentiyi karşılayamaması sonucunda Tesla hisseleri seans sonrası işlemlerde yaklaşık yüzde 4 değer kaybetti. Şirket yönetimi, 2026 yılı genelinde otonom sürüş ve yapay zeka yatırımları için yapılacak toplam sermaye harcamalarının 25 milyar doları aşacağını öngörüyor.