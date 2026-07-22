Ekonomiye milyarlık katkı: Arıcılar üretim için yollarda

Ay, yıllık ortalama 16-17 bin ton bal üretimiyle Türkiye üretiminin yaklaşık yüzde 17'sinin Ordu tarafından karşılandığını kaydederek, "Ordulu arıcılarımız ülkemizin dört bir yanında fedakarca üretim yaparak ülke ekonomisine yaklaşık 7 milyar TL katkı sağlıyor.

Arıcılığı geliştirmek ve balın yanında arı ürünlerini çeşitlendirmek amacıyla son 5 yılda Bakanlığımız, yerel kaynaklar ve Dünya Bankası destekli toplam 11 proje uyguladık. Bu projeler kapsamında yaklaşık 45 milyon TL destek sağlandı. Tüm arıcılarımıza 2026 sezonunda bol ve bereketli kazançlar diliyorum" dedi.