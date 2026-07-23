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TBMM'de kabul edildi: Ehliyet sisteminde yeni dönem başlıyor

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ve en düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin düzenlemeleri kapsayan kanun teklifinde, aday sürücülere yönelik yeni uygulamalar da yer aldı. Düzenlemeye göre, ilk kez sürücü belgesi alanlar ile ehliyeti iptal edildikten sonra yeniden sürücü belgesi almaya hak kazananlar, belgeyi aldıkları tarihten itibaren 2 yıl boyunca aday sürücü statüsünde değerlendirilecek.

Ekonomist
Ekonomist
TBMM'de kabul edildi: Ehliyet sisteminde yeni dönem başlıyor

TBMM Genel Kurulunda, en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 7 maddesi kabul edildi.

Teklifle, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılıyor. Buna göre, ilk defa sürücü belgesi alanlar ile sürücü belgesi herhangi bir nedenle iptal edilip yeniden sürücü belgesi almaya hak kazananlar, belgenin alındığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle aday sürücü kabul edilecek.

1 Kuralların 3 kez ihlal edilmesi halinde aday sürücü belgesi iptal

Kuralların 3 kez ihlal edilmesi halinde aday sürücü belgesi iptal

Aday sürücülük süresi içinde, Kanun kapsamında sürücü belgesinin geçici olarak geri alınmasını gerektiren bir ihlalin gerçekleştirilmesi, 75 ceza puanının aşılması, araç cinsine bakılmaksızın 0,20 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullanıldığının tespit edilmesi ve Kanun'da yer alan dönüş kuralları, yayalara ilk geçiş hakkı verilmesi ile sürücülerin ve yolcuların koruyucu sistemleri kullanma zorunluluğuna ilişkin hükümlerin herhangi birinin 3 kez ihlal edilmesi halinde aday sürücü belgesi iptal edilecek.

2 Tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için kurslara devam etmeleri gerekiyor

Tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için kurslara devam etmeleri gerekiyor

Aday sürücü belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekecek.

3 Yeni şartlar belli oldu

Yeni şartlar belli oldu

Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için tabi tutulacakları psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belgenin sürücü kursuna ibrazı, Kanun kapsamında verilen idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması ve varsa iptal işlemi sonrası bekleme süresi veya geçici geri alma işlemleri sonrası geri alma süresi kadar zamanın geçmiş olması zorunlu olacak.

4 Aday sürücü belgesi iptal işlemleri trafik zabıtası tarafından yapılacak

Aday sürücü belgesi iptal işlemleri trafik zabıtası tarafından yapılacak

Aday sürücü belgesi iptal işlemleri, Kanun'da görev ve yetkileri belirtilen trafik zabıtasınca yapılacak.
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