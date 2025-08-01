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Bedelsiz sermaye artırımı onayını duyurdu: Yüzde 293

SPK'nın son bültenine göre 4 şirket bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı...

01 Ağustos 2025 | 16:44
Bedelsiz sermaye artırımı onayını duyurdu: Yüzde 293

SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı onayı alan şirketler arasında Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (FZLGY) de var. Şirket bugün konuya ilişkin KAP'a bildirimde bulundu.

Açıklama şöyle: Şirketimiz tarafından 28 Nisan 2025 tarihinde yapılan açıklamada; 318.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere %293,08176 oranında artırılarak 1.250.000.000 TL ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvuru, Kurul tarafından onaylanmış olup, 31.07.2025 tarih ve 2025/42 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu bülteninde yayımlanmıştır. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.

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