Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 960 milyon lira tutarındaki (Yüzde 400) bedelli sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

Beşiktaş'tan 4 Haziran'da KAP'a yapılan bildirimde yönetim kurulunun bedelli sermaye artırımı kararı duyurulmuştu. Açıklamada şirketin 1.200.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 240.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 960.000.000.-TL (%400) artırılarak 1.200.000.000.-TL'ye çıkartılmasına karar verildiği belirtilmişti.