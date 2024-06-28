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Beşiktaş'a (BJKAS) bedelli onayı geldi

Sermaye Piyasası Kurulu haftalık bültenini yayınladı. Bültene göre Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'in bedelli sermaye artırımı (Yüzde 400) başvurusu onaylandı.

28 Haziran 2024 | 23:14
Son Güncellenme: 28 Haziran 2024 | 23:15
Beşiktaş'a (BJKAS) bedelli onayı geldi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 960 milyon lira tutarındaki (Yüzde 400) bedelli sermaye artırımı başvurusunu onayladı. 

Beşiktaş'tan 4 Haziran'da KAP'a yapılan bildirimde yönetim kurulunun bedelli sermaye artırımı kararı duyurulmuştu. Açıklamada şirketin 1.200.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 240.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 960.000.000.-TL (%400) artırılarak 1.200.000.000.-TL'ye çıkartılmasına karar verildiği belirtilmişti.

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Şişecam (SISE) Yönetim Kurulu Başkanı'ndan istifa kararı
Pasifik Teknoloji (PATEK) temettü teklifini duyurdu
Orge'den pay geri alım açıklaması
Şekerbank’ta hisse devri: İlbak Holding alıyor
Bugün bedelsiz başvurusu yapan 3 şirket
Ayen Enerji temettü kararını duyurdu
Alarko Holding'ten (ALARK) geri alım açıklaması
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