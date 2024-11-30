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Beşiktaş ayrılık haberini KAP'a bildirdi

Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst dönemi bitti. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den bugün KAP'a Teknik Direktörü Sayın Giovanni van Bronckhorst'a ilişkin açıklama yapıldı.

30 Kasım 2024 | 19:28
Beşiktaş ayrılık haberini KAP'a bildirdi

Beşiktaş'ın KAP'ta yer alan açıklamasında "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Giovanni van Bronckhorst'un sözleşmesi 30.11.2024 tarihi itibariyle karşılıklı olarak sona erdirilmiştir" denildi. 
Siyah Beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Giovanni van Bronckhorst ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu vekaleten Serdar Topraktepe üstlenecektir" ifadeleri yer aldı.

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