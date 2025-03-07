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Beşiktaş'tan bedelli kararı var

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün KAP'a yönetim kurulunun bedelli sermaye artırımı kararını ve SPK başvurusunu bildirdi.

07 Mart 2025 | 23:57
Beşiktaş'tan bedelli kararı var

Beşiktaş'tan bedelli sermaye artırımına ilişkin SPK başvurusu hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden Şirketimizin 6.000.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.200.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 4.800.000.000 .-TL (% 400 ) artırılarak 6.000.000.000 .-TL'ye çıkartılmasına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün (07.03.2025) başvuruda bulunulmuştur. Kamuoyuna ve tüm paydaşlarımıza duyurulur".

KAP bildirimine göre yeni pay alma hakkı açısından 1 lot payın nominal değeri olan 2,00 TL üzerinden kullandırılmasına karar verildi.

FON KULLANIM YERİ

Öte yandan Beşiktaş, KAP'a bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin de açıklama yapıldı. Açıklamada şu bilgiler var:

Şirket’in yapmayı planladığı nakit sermaye artırımından brüt 9.600.000.000 TL, tahmini halka arz giderleri olan 27.252.000 TL’nin düşülmesi sonucu ise net 9.572.748.000 TL fon elde edilmesi planlanmaktadır.

Sermaye Artırımının Gerekçesi ve Artıştan Sağlanacak Fonun Kullanım Yeri

Şirket’in, sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden, ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra kalan fonun aşağıdaki şekilde kullanımı planlanmaktadır:

%90-%98 Konsorsiyum kredi ödemeleri,
%2 - %10 Cari ödemeler, futbolcu, teknik personel ödemeleri, bonservis ödemeleri ve diğer sair ödemeler

Şirket, global ve yerel ekonomik koşullar dikkate alınarak, söz konusu fonun kullanında yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranları arasında Şirket menfaatleri doğrultusunda %10 oranında kadar geçiş yapabilecektir.
 

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Temettü verimliliği yüksek 32 şirket
Borsada dün temettü açıklayan 4 şirket
Oyak Çimento'dan (OYAKC) temettü kararı
Enka İnşaat'tan (ENKAI) temettü kararı
Koç Holding (KCHOL) ne kadar temettü dağıtacak?
Tekfen Holding temettü kararını duyurdu
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SPK'nın son bülteni: 4 şirkete bedelsiz onayı var
GERİ
İLERİ
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