Bayramda hava nasıl olacak? 2026 bayramda yağmur yağacak mı?

Ramazan Bayramı’na (19-22 Mart 2026) bir haftadan az bir süre kala, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 16-22 Mart tarihlerini kapsayan haftalık tahminleri netleşmeye başladı. Mart ayının son on gününe denk gelen bu dönemde, Türkiye genelinde tam bir "geçiş havası" hakim olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan son tahmin haritaları, 2026 Ramazan Bayramı (19-22 Mart) için Türkiye genelinde oldukça zıt hava olaylarının bir arada yaşanacağını gösteriyor. Bir yanda mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar, diğer yanda ise bazı bölgeleri etkisi altına alacak kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor.
Sıcaklık Raporu: İç Kesimler Isınıyor
MGM’nin sıcaklık haritasına göre, özellikle İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde termometreler mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
Sıcak Geçecek İller: Ankara, Eskişehir, Bolu, Çankırı, Kırıkkale ve Yozgat gibi illerde güneşli ve mevsimine göre oldukça ılık bir bayram havası hakim olacak.
Büyükşehirlerde Yağış Yok: Ankara ve İstanbul gibi merkezlerde bayram süresince genel olarak yağış beklenmiyor (İstanbul'daki kısa süreli geçiş hariç).
İstanbul Bayram Hava Durumu Tablosu
Megakent İstanbul'da bayramın ilk günü serin ve yağışlı başlarken, sonraki günlerde hava bulutlu ancak yağışsız bir seyir izleyecek:
|Tarih
|Hava Olayı
|Sıcaklık
|19 Mart (Arefe)
|☁️ Bulutlu
|11°C
|20 Mart (1. Gün)
|🌧️ Yağmurlu
|9°C
|21 Mart (2. Gün)
|☁️ Bulutlu
|11°C
|22 Mart (3. Gün)
|☁️ Bulutlu
|12°C
Yağış Uyarısı: Ege ve Güney Hattı Dikkat!
Yağış haritası, güney ve batı bölgelerimiz için sağanak uyarısı veriyor. Bu bölgelerde yağışların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor:
Sağanak Beklenen İller: İzmir, Antalya, Adana ve Diyarbakır'da yer yer kuvvetli sağanak yağışlar görülebilir. Bayram ziyaretleri ve açık hava planları için şemsiye bulundurmak şart.
Etkilenecek Bölgeler: Ege kıyıları, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’nun güney kesimleri.