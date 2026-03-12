Bayramda hava nasıl olacak? 2026 bayramda yağmur yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan son tahmin haritaları, 2026 Ramazan Bayramı (19-22 Mart) için Türkiye genelinde oldukça zıt hava olaylarının bir arada yaşanacağını gösteriyor. Bir yanda mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar, diğer yanda ise bazı bölgeleri etkisi altına alacak kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor.

Sıcaklık Raporu: İç Kesimler Isınıyor

MGM’nin sıcaklık haritasına göre, özellikle İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde termometreler mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Sıcak Geçecek İller: Ankara, Eskişehir, Bolu, Çankırı, Kırıkkale ve Yozgat gibi illerde güneşli ve mevsimine göre oldukça ılık bir bayram havası hakim olacak.

Büyükşehirlerde Yağış Yok: Ankara ve İstanbul gibi merkezlerde bayram süresince genel olarak yağış beklenmiyor (İstanbul'daki kısa süreli geçiş hariç).