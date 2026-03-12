Evde bakım maaşları ne zaman yatacak? 2026 Mart evde bakım parası ödeme takvimi

Evde Bakım Maaşları Bayramdan Önce Yatar mı?

Evde bakım yardımı ödemeleri genellikle her ayın 15'inde başlar. Ancak bu ay 15 Mart'ın Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle, teknik olarak ödemelerin 16 Mart Pazartesi gününden itibaren hesaplara yansımaya başlaması kesin gözüyle bakılıyor.

Bakanlık tarafından henüz resmi bir "erken ödeme" genelgesi yayımlanmamış olsa da, geçmiş bayram uygulamaları dikkate alındığında, tüm ödemelerin bayram arefesi olan 19 Mart Perşembe gününe kadar tamamlanması yönünde bir hazırlık olduğu ekonomi kulislerinde konuşuluyor.