Evde bakım maaşları ne zaman yatacak? 2026 Mart evde bakım parası ödeme takvimi

Evde bakım yardımı ödemeleri, 12 Mart 2026 itibarıyla en çok merak edilen konuların başında yer alıyor. Peki Evde bakım maaşları ne zaman yatacak? 2026 Mart evde bakım parası ödeme takvimi

Evde bakım maaşları ne zaman yatacak? 2026 Mart evde bakım parası ödeme takvimi

Normal şartlarda her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılan evde bakım yardımı ödemeleri, , bu yıl 20 Mart'ta başlayacak olan Ramazan Bayramı nedeniyle milyonlarca vatandaş tarafından takibe alınmış durumda. 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal yardımların Mart 2026 ödeme takvimi, 20 Mart’ta başlayacak olan Ramazan Bayramı nedeniyle büyük bir titizlikle takip ediliyor. 12 Mart Perşembe gecesi itibarıyla ödemelerin bayram öncesine çekilip çekilmeyeceğine dair son durum netleşmeye başladı.

İşte evde bakım maaşı ve diğer sosyal yardımlara dair güncel takvim ve beklentiler:

Mart 2026 Sosyal Yardım Ödeme Takvimi

Normal takvim ile bayram nedeniyle öne çekilmesi beklenen muhtemel tarihler şu şekildedir:

Yardım TürüNormal Ödeme TarihiGüncel Durum / Beklenen Tarih
Yağlı ve Engelli AylığıHer ayın 5'iYattı. (5 Mart itibarıyla tamamlandı)
SED ÖdemeleriHer ayın 15'iBayram öncesi 13-16 Mart arası bekleniyor.
Evde Bakım Maaşı15 - 31 Mart arası16 Mart Pazartesi itibarıyla il il başlaması öngörülüyor.
Doğum YardımıHer ayın 26'sıBelirsiz. Bakanlık onayıyla bayram öncesine çekilebilir.

Evde Bakım Maaşları Bayramdan Önce Yatar mı?

Evde bakım yardımı ödemeleri genellikle her ayın 15'inde başlar. Ancak bu ay 15 Mart'ın Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle, teknik olarak ödemelerin 16 Mart Pazartesi gününden itibaren hesaplara yansımaya başlaması kesin gözüyle bakılıyor.

Bakanlık tarafından henüz resmi bir "erken ödeme" genelgesi yayımlanmamış olsa da, geçmiş bayram uygulamaları dikkate alındığında, tüm ödemelerin bayram arefesi olan 19 Mart Perşembe gününe kadar tamamlanması yönünde bir hazırlık olduğu ekonomi kulislerinde konuşuluyor.

 

Ziraat Bankası ve e-Devlet Sorgulama

Ödemenizin durumunu anlık olarak şu kanallardan kontrol edebilirsiniz:

e-Devlet: "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sekmesini kullanabilirsiniz.

SMS: Ziraat Katılım müşterileri BAKIYE yazıp 4747'ye göndererek bilgi alabilirler.
