Evde bakım maaşları ne zaman yatacak? 2026 Mart evde bakım parası ödeme takvimi

Normal şartlarda her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılan evde bakım yardımı ödemeleri, , bu yıl 20 Mart'ta başlayacak olan Ramazan Bayramı nedeniyle milyonlarca vatandaş tarafından takibe alınmış durumda.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal yardımların Mart 2026 ödeme takvimi, 20 Mart’ta başlayacak olan Ramazan Bayramı nedeniyle büyük bir titizlikle takip ediliyor. 12 Mart Perşembe gecesi itibarıyla ödemelerin bayram öncesine çekilip çekilmeyeceğine dair son durum netleşmeye başladı.
İşte evde bakım maaşı ve diğer sosyal yardımlara dair güncel takvim ve beklentiler:
Mart 2026 Sosyal Yardım Ödeme Takvimi
Normal takvim ile bayram nedeniyle öne çekilmesi beklenen muhtemel tarihler şu şekildedir:
|Yardım Türü
|Normal Ödeme Tarihi
|Güncel Durum / Beklenen Tarih
|Yağlı ve Engelli Aylığı
|Her ayın 5'i
|Yattı. (5 Mart itibarıyla tamamlandı)
|SED Ödemeleri
|Her ayın 15'i
|Bayram öncesi 13-16 Mart arası bekleniyor.
|Evde Bakım Maaşı
|15 - 31 Mart arası
|16 Mart Pazartesi itibarıyla il il başlaması öngörülüyor.
|Doğum Yardımı
|Her ayın 26'sı
|Belirsiz. Bakanlık onayıyla bayram öncesine çekilebilir.
Evde Bakım Maaşları Bayramdan Önce Yatar mı?
Evde bakım yardımı ödemeleri genellikle her ayın 15'inde başlar. Ancak bu ay 15 Mart'ın Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle, teknik olarak ödemelerin 16 Mart Pazartesi gününden itibaren hesaplara yansımaya başlaması kesin gözüyle bakılıyor.
Bakanlık tarafından henüz resmi bir "erken ödeme" genelgesi yayımlanmamış olsa da, geçmiş bayram uygulamaları dikkate alındığında, tüm ödemelerin bayram arefesi olan 19 Mart Perşembe gününe kadar tamamlanması yönünde bir hazırlık olduğu ekonomi kulislerinde konuşuluyor.