Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı ne zaman? Başvuru tarihleri belli mi?

Cumhurbaşkanlığı kararı ile Resmi Gazete’de yayımlanan ilan, sağlık sistemine bu yıl içinde toplam 26 bin 673 yeni sözleşmeli personelin dahil edileceğini resmileştirdi.
Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılı için planladığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı, 12 Mart 2026 itibarıyla atama bekleyen binlerce adayın odak noktasında bulunuyor. Resmi Gazete'de yayımlanan dev kontenjan listesiyle birlikte kadro dağılımı resmileşmiş olsa da, adayların asıl beklediği başvuru takvimi ve ÖSYM tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı.
Sağlık Bakanlığı atama süreci için 12 Mart itibarıyla henüz resmi bir tarih ilan edilmiş değil. Ancak Bakanlık kaynakları ve önceki yılların alım döngüleri (özellikle geçen yılın Mayıs ayında yapılmış olması), 2026 yılı başvurularının da Nisan sonu veya Mayıs ayı başında başlayabileceğine işaret ediyor.
Resmi Gazete'ye Göre Kontenjan Dağılımı
Alımların %90'ından fazlası doktor kadrolarına ayrılmış durumda. Branşlara göre netleşen sayısal dağılım şu şekildedir:
|Branş Adı
|Kontenjan Sayısı
|Uzman Doktor
|22.983
|Doktor
|3.652
|Sağlık Teknikeri
|25
|Ebe
|9
|Hemşire
|2
|Diyetisyen
|1
Başvuru ve Yerleştirme Süreci Nasıl Olacak?
ÖSYM Kılavuzu: Süreç, ÖSYM'nin KPSS-2026/1 Tercih Kılavuzu'nu yayımlamasıyla resmen başlayacak.
Puan Esası: Doktor kadroları dışındaki (hemşire, tekniker vb.) kontenjanlara yerleştirmeler tamamen KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacak.
AİS Üzerinden Tercih: Adaylar tercihlerini ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile gerçekleştirecek.