ARA
DOLAR
44,18
0,15%
DOLAR
EURO
50,60
-0,64%
EURO
ALTIN
7183,55
-1,47%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Çalışma Hayatı
  • Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı ne zaman? Başvuru tarihleri belli mi?

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı ne zaman? Başvuru tarihleri belli mi?

Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılı için planladığı dev personel alımı süreci, 12 Mart 2026 itibarıyla binlerce adayın en önemli gündem maddesi olmaya devam ediyor. Peki Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı ne zaman? Başvuru tarihleri belli mi?

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı ne zaman? Başvuru tarihleri belli mi?

Cumhurbaşkanlığı kararı ile Resmi Gazete’de yayımlanan ilan, sağlık sistemine bu yıl içinde toplam 26 bin 673 yeni sözleşmeli personelin dahil edileceğini resmileştirdi. 

Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılı için planladığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı, 12 Mart 2026 itibarıyla atama bekleyen binlerce adayın odak noktasında bulunuyor. Resmi Gazete'de yayımlanan dev kontenjan listesiyle birlikte kadro dağılımı resmileşmiş olsa da, adayların asıl beklediği başvuru takvimi ve ÖSYM tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı.

Sağlık Bakanlığı atama süreci için 12 Mart itibarıyla henüz resmi bir tarih ilan edilmiş değil. Ancak Bakanlık kaynakları ve önceki yılların alım döngüleri (özellikle geçen yılın Mayıs ayında yapılmış olması), 2026 yılı başvurularının da Nisan sonu veya Mayıs ayı başında başlayabileceğine işaret ediyor.

Resmi Gazete'ye Göre Kontenjan Dağılımı

Alımların %90'ından fazlası doktor kadrolarına ayrılmış durumda. Branşlara göre netleşen sayısal dağılım şu şekildedir:

Branş AdıKontenjan Sayısı
Uzman Doktor22.983
Doktor3.652
Sağlık Teknikeri25
Ebe9
Hemşire2
Diyetisyen1

Başvuru ve Yerleştirme Süreci Nasıl Olacak?

ÖSYM Kılavuzu: Süreç, ÖSYM'nin KPSS-2026/1 Tercih Kılavuzu'nu yayımlamasıyla resmen başlayacak.

Puan Esası: Doktor kadroları dışındaki (hemşire, tekniker vb.) kontenjanlara yerleştirmeler tamamen KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacak.

AİS Üzerinden Tercih: Adaylar tercihlerini ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile gerçekleştirecek.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL