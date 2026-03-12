Doğum izni kaç gün? Doğum izni 24 hafta oldu mu, Meclis'ten geçti mi?

Esnek Çalışma: Anne adayları, sağlık durumları elverdiği takdirde doğuma 2 hafta kalana kadar çalışabilecek. Bu durumda doğum sonrası kesintisiz izin süresi 22 haftaya kadar uzayabilecek.

Kapsam: Düzenleme; statü farkı gözetmeksizin hem 4A (işçi) hem de 4C (memur) statüsündeki tüm kadın çalışanları kapsayacak.