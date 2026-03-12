Doğum izni kaç gün? Doğum izni 24 hafta oldu mu, Meclis'ten geçti mi?

Türkiye’de milyonlarca çalışan anneyi ve aileleri heyecanlandıran 24 haftalık doğum izni düzenlemesiyle ilgili olarak bugün, 12 Mart 2026 Perşembe günü Meclis koridorlarından çok kritik bir haber geldi.
Çalışan milyonlarca anneyi ilgilendiren 24 haftalık doğum izni düzenlemesinde, bugün (12 Mart 2026) itibarıyla Meclis kanadından önemli bir takvim haberi geldi. AK Parti tarafından sunulan ve içerisinde sosyal hayatı düzenleyen pek çok maddenin bulunduğu kanun teklifinin komisyon görüşmeleri, Ramazan Bayramı sonrasına bırakıldı.
Doğum İzninde Yeni Dönem (24 Hafta)
Mevcut sistemdeki 16 haftalık (112 gün) izin süresi, toplamda 24 haftaya (168 gün) çıkarılarak annelerin bebekleriyle daha uzun süre vakit geçirmesi hedefleniyor:
Ek 8 Hafta: Düzenleme ile getirilen ilave 8 haftalık sürenin tamamı doğum sonrası döneme eklenecek.
Esnek Çalışma: Anne adayları, sağlık durumları elverdiği takdirde doğuma 2 hafta kalana kadar çalışabilecek. Bu durumda doğum sonrası kesintisiz izin süresi 22 haftaya kadar uzayabilecek.
Kapsam: Düzenleme; statü farkı gözetmeksizin hem 4A (işçi) hem de 4C (memur) statüsündeki tüm kadın çalışanları kapsayacak.
Maddi Destek: 336.000 TL’ye Varan Ödeme
Yeni paketle birlikte, annelere ödenen "geçici iş göremezlik ödeneği" (rapor parası) tutarlarında da ciddi bir artış yaşanacak. İzin süresinin yaklaşık 6 aya çıkmasıyla birlikte, asgari ücretli bir anne için dahi toplam ödemenin 336.000 TL bandına ulaşması öngörülüyor.