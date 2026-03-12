"Aracılı ticaret dönemi bitiyor"

Türkiye ekonomisinin “geleneksel kanal” olarak tanımlanan bu yaygın yapısı, yaklaşık 1 trilyon TL’lik hacmiyle ülke genelindeki tüketimin en büyük damarlarından birini oluşturuyor. Ancak bu dev pazar, bugüne kadar dijitalleşmenin sunduğu yapısal verimlilikten yeterince pay alamıyor.

Perde arkasında işleyen sistem ise çok katmanlı ve maliyet yükü ağır bir aracılık modeline dayanıyor. Ürün, üreticiden tüketiciye ulaşana kadar distribütörlerden toptancı merkezlerine, ara toptancılardan servisçilere uzanan uzun bir zincirden geçiyor. Her halkada eklenen marj ve operasyonel giderler, fiyatı yukarı taşırken kârlılığı aşağı çekiyor. Özellikle KOBİ ölçeğindeki üreticiler için bu yapı; bölgesel distribütör bulma zorunluluğu, araç filosu, depo yatırımı, personel gideri ve tahsilat riski gibi unsurlar nedeniyle büyümeyi zorlaştıran bir tablo ortaya koyuyor.

Aracılı Modelde Tıkanan Sistem

ToptanTR.com Kurucusu ve CEO’su Sezgin Şener’e göre mevcut model artık sürdürülebilir değil. Şener, “Bugün geleneksel ticaret modeli açıkça tıkanmış durumda. Üretici ile perakendeci arasında distribütörlerden ara toptancılara kadar uzanan çok katmanlı yapı, artık bir değer zinciri değil; değer kaybı zincirine dönüşmüş durumda. Her halkada eklenen maliyet ve marj, hem üreticinin hem de mahalle esnafının kazancını eritiyor. Üretici son satış fiyatını kontrol edemiyor, esnaf ise artan maliyetler nedeniyle rekabet gücünü kaybediyor. Bu modelle büyüme artık mümkün değil. Sistem değişmek zorunda” değerlendirmesinde bulunuyor.

Geleneksel dağıtım modelinden çıkış arayan üreticiler için zincir market kanalı ise ayrı bir bariyer oluşturuyor. Listeleme bedelleri, raf maliyetleri, ciro primleri ve kampanya katkı payları küçük ve orta ölçekli üreticilerin ulusal pazarda yer almasını zorlaştırıyor. Bu durum yalnızca finansal bir eşik değil; aynı zamanda pazara erişimde yapısal bir sınırlama anlamına geliyor. Türkiye genelinde yüz binlerce esnaf noktası bulunmasına rağmen, üretici ile bu noktalar arasında doğrudan ve verimli bir bağlantı kurulamaması 1 trilyon TL’lik pazarın potansiyelini tam kapasiteyle kullanmasını engelliyor.

1 Trilyon TL’lik Pazarda Dijital Dönüşüm Hamlesi

Bu tabloda dijital B2B platformu ToptanTR.com, aracılı ticaret modeline alternatif bir yapı sunuyor. Platform, üreticinin fiziksel distribütör yatırımı yapmadan Türkiye genelindeki esnaf noktalarına doğrudan ulaşabilmesini sağlarken; veri temelli planlama ve finansal güvence mekanizmaları sayesinde daha öngörülebilir bir ticaret zemini oluşturuyor. Böylece üretici için ölçeklenebilir bir büyüme modeli ortaya çıkarken, mahalle esnafı da daha geniş ürün portföyüne daha rekabetçi koşullarda erişebiliyor.

Şener, dönüşümü yalnızca ticari değil, ekonomik denge açısından da değerlendirdiklerini belirterek, “Küçük üretici güçlenirse mahalle esnafı güçlenir. Mahalle esnafı güçlenirse ekonomi dengede kalır” ifadelerini kullanıyor.

Uzmanlara göre ise geleneksel ticaret ortadan kalkmıyor; aksine dijitalleşmeyle yeniden yapılandırılıyor. 1 trilyon TL’lik bu hacmin şeffaf, doğrudan ve veri odaklı sistemlere evrilmesi, üreticiden esnafa uzanan zincirdeki değer kaybını azaltarak daha dengeli ve sürdürülebilir bir ekonomik yapı oluşturabilir. Görünen o ki, geleceğin ticaret kodlarına uyum sağlayamayanların bu büyük dönüşümün dışında kalacağı yeni bir dönem resmen başlıyor.