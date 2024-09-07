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Beşiktaş'tan KAP'a SPK onayı açıklaması

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den bugün KAP'a 'Kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve esas sözleşme tadili için SPK onayı' hakkında açıklama yapıldı.

07 Eylül 2024 | 19:01
Beşiktaş'tan KAP'a SPK onayı açıklaması

Beşiktaş'tan bugün (7 Eylül) KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29/08/2024 tarihli toplantısında;

1) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)' nun II-18.1 No'lu Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri uyarınca; Şirketimizin son sermaye artırımı neticesinde çıkarılmış sermayemizin, kayıtlı sermaye tavanına eşitlenmiş olması nedeniyle mevcut 1.200.000.000.-TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanının 6.000.000.000.-TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı kullanım süresinin 2024-2028 yılları olarak belirlenmesine,

2) Yapılması planlanan Esas Sözleşme tadiline izin verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na müracaat edilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın iznini müteakiben Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesine, Bakanlık izninden sonra esas sözleşme tadilinin yapılacak ilk Genel Kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu kararına istinaden 29/08/2024 Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru yapıldığı duyurulmuştu. Başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.09.2024 tarih ve E-29833736-110.04.04-59464 nolu yazısı ile onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı sonrasında Ticaret Bakanlığı'na onay başvurusu yapılacaktır.

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Erdemir Ereğli Demir Çelik'den (EREGL) bedelsiz kararında değişiklik
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