ARA
Bist 100
4545,24
0,2%
Bist 100
Dolar/TL
19,5381
0,0661%
Dolar/TL
Euro/TL
21,483
0,3584%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0995
0,3088%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1281,15
0,31%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Bien halka arz oluyor (Talep toplama tarihleri ve hisse fiyatı)

Bien halka arz oluyor (Talep toplama tarihleri ve hisse fiyatı)

Bien, halka arz için 11-12 Mayıs'ta talep toplayacak. Sermaye artırımı yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzda hisse fiyatı 42,80 TL olarak belirlendi.

10 Mayıs 2023 | 11:52
Son Güncellenme: 10 Mayıs 2023 | 12:04
0
Bien halka arz oluyor (Talep toplama tarihleri ve hisse fiyatı)

Bien'den yapılan açıklamaya göre, halka arz süreci; Ak Yatırım, Garanti BBVA Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım liderliğinde oluşturulan 42 üyeli konsorsiyum aracılığıyla yürütülecek.

Sermaye artırımı yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzda hisse fiyatı 42,80 TL olarak belirlenirken, Bien'in çıkarılmış sermayesi 288 milyon 673 bin 881 TL'den 361 milyon TL'ye yükseltilecek. Artırılacak 72 milyon 326 bin 119 TL nominal değerli B Grubu pay satışa sunulacak.

Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması durumunda Nurullah Ercan'ın sahip olduğu toplam 14 milyon 465 bin 223 TL nominal değerli payda da satışın tamamının gerçekleşmesi halinde toplam 86 milyon 791 bin 342 TL nominal değerli B Grubu hamiline yazılı payın halka arzı gerçekleşecek. Ek satış hariç, şirketin halka açıklık oranı yüzde 20, ek satış hakkının tamamının kullanılması durumunda halka açıklık oranı yüzde 24 olacak.

Bien, artan üretim ve satış hacmi dolayısıyla halka arz gelirlerini işletme sermayesini güçlendirmek amacıyla kullanacak. Gelirlerin yüzde 45-55'inin de Aydın Çine'de yer alan yeni fabrika yatırımında kullanılması planlanıyor. Yıllık 102 milyon metrekare ilave üretim kapasite sağlayacak ve bugünkü şartlarda Türkiye'nin tek çatı altındaki en büyük seramik fabrikası olacak yatırımın tamamlanmasıyla birlikte yıllık 153 milyon metrekarelik toplam üretim kapasitesine ulaşılması hedefleniyor. Bu yatırımla birlikte 2026 yılında mevcut kapasitenin 3 katına ulaşması ve AR-GE odaklı yeni nesil üretim ekipmanıyla sektörde çok önemli bir avantaj sağlanması bekleniyor.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1281,15 0,31%
  • ALTIN ONS 2039,55 0,24%
  • BIST 100 4545,24 0,2%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,5381 0,0661%
  • EURO/TURK LIRASI 21,483 0,3584%
  • EURO/USD 1,0995 0,3088%
  • INGILIZ STERLINI 1,26633 0,33516%
  • JAPON YENI 134,484 -0,558%
  • KANADA DOLARI 1,33495 -0,26895%
  • RUS RUBLESI 76,11 -2,0463%
Günün En Çok Okunanları
9 Mayıs borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Bir kripto para borsası daha iflas başvurusu yaptı
Bir kripto para borsası daha iflas başvurusu yaptı
10 milyon dolar burs teklifi alan 16 yaşındaki lise öğrencisi seçimini yaptı
10 milyon dolar burs teklifi alan 16 yaşındaki lise öğrencisi seçimini yaptı
Twitter aktif olmayan hesapları kaldırıyor
Twitter aktif olmayan hesapları kaldırıyor
Airfryer furyası: Satışı yüzde 300 arttı
Airfryer furyası: Satışı yüzde 300 arttı
Peugeot, tarihinin en yüksek nisan ayı satışına ulaştığını duyurdu
Peugeot, tarihinin en yüksek nisan ayı satışına ulaştığını duyurdu
8 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
8 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
Uranüs'ün uyduları okyanuslarla kaplı olabilir
GERİ
İLERİ
9 Mayıs borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Bir kripto para borsası daha iflas başvurusu yaptı
10 milyon dolar burs teklifi alan 16 yaşındaki lise öğrencisi seçimini yaptı
Twitter aktif olmayan hesapları kaldırıyor
Airfryer furyası: Satışı yüzde 300 arttı
Bir kripto para borsası daha iflas başvurusu yaptı
10 milyon dolar burs teklifi alan 16 yaşındaki lise öğrencisi seçimini yaptı
Twitter aktif olmayan hesapları kaldırıyor
Airfryer furyası: Satışı yüzde 300 arttı
Peugeot, tarihinin en yüksek nisan ayı satışına ulaştığını duyurdu
10 milyon dolar burs teklifi alan 16 yaşındaki lise öğrencisi seçimini yaptı
Twitter aktif olmayan hesapları kaldırıyor
Airfryer furyası: Satışı yüzde 300 arttı
Peugeot, tarihinin en yüksek nisan ayı satışına ulaştığını duyurdu
8 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL