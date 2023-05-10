Bien'den yapılan açıklamaya göre, halka arz süreci; Ak Yatırım, Garanti BBVA Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım liderliğinde oluşturulan 42 üyeli konsorsiyum aracılığıyla yürütülecek.

Sermaye artırımı yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzda hisse fiyatı 42,80 TL olarak belirlenirken, Bien'in çıkarılmış sermayesi 288 milyon 673 bin 881 TL'den 361 milyon TL'ye yükseltilecek. Artırılacak 72 milyon 326 bin 119 TL nominal değerli B Grubu pay satışa sunulacak.

Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması durumunda Nurullah Ercan'ın sahip olduğu toplam 14 milyon 465 bin 223 TL nominal değerli payda da satışın tamamının gerçekleşmesi halinde toplam 86 milyon 791 bin 342 TL nominal değerli B Grubu hamiline yazılı payın halka arzı gerçekleşecek. Ek satış hariç, şirketin halka açıklık oranı yüzde 20, ek satış hakkının tamamının kullanılması durumunda halka açıklık oranı yüzde 24 olacak.

Bien, artan üretim ve satış hacmi dolayısıyla halka arz gelirlerini işletme sermayesini güçlendirmek amacıyla kullanacak. Gelirlerin yüzde 45-55'inin de Aydın Çine'de yer alan yeni fabrika yatırımında kullanılması planlanıyor. Yıllık 102 milyon metrekare ilave üretim kapasite sağlayacak ve bugünkü şartlarda Türkiye'nin tek çatı altındaki en büyük seramik fabrikası olacak yatırımın tamamlanmasıyla birlikte yıllık 153 milyon metrekarelik toplam üretim kapasitesine ulaşılması hedefleniyor. Bu yatırımla birlikte 2026 yılında mevcut kapasitenin 3 katına ulaşması ve AR-GE odaklı yeni nesil üretim ekipmanıyla sektörde çok önemli bir avantaj sağlanması bekleniyor.