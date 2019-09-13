Bilançosu parlayan 37 sanayi şirketi

Eylül 13, 2019 0 Yorum 150 Okunma
Bilançosu parlayan 37 sanayi şirketi

İlk altı ayda azalan satın alma gücü tüketici talebini olumsuz etkiledi. Kârlar geriledi, ciro artışı sınırlı kaldı.

Bu dönemde iyi sonuçlar elde eden sanayi şirketlerini araştırdık.

Otokar, Tukaş, Bagfaş, Pegasus, Çuhadaroğlu Metal ve Arena Bilgisayar öne çıktı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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