Temmuz zammı için geri sayım: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, olası zam senaryoları neler?

Temmuz ayında yapılacak emekli maaşı zammı için geri sayım sürerken, milyonlarca emekli gözünü TÜİK'in açıklayacağı haziran ayı enflasyon verilerine çevirdi. Mayıs enflasyonunun belli olmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık enflasyon farkı yüzde 16,61'e ulaşırken, temmuzda uygulanacak nihai zam oranı ve en düşük emekli maaşının ne kadar olacağına ilişkin hesaplamalar hız kazandı.
Peki, en düşük emekli maaşı temmuzda ne kadar olacak? Masada hangi zam senaryoları var? İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...
1 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Milyonlarca emekli, temmuz ayında en düşük emekli maaşının hangi seviyeye yükseleceğini yakından takip ediyor. Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 5 aylık enflasyon farkı yüzde 16,61 olarak hesaplandı. 5 aylık enflasyon farkına göre en düşük 20 bin lira seviyesindeki emekli aylığı yaklaşık 23 bin 322 liraya yükseliyor.
Zam oranları 6 aylık enflasyon farkına göre hesaplandığı için nihai sonuç haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netlik kazanacak.
2 Olası zam senaryoları
Haziran ayı enflasyon verisinin de açıklanmasıyla birlikte 6 aylık toplam zam oranının yüzde 18 ile yüzde 25 arasında şekillenebileceği tahmin ediliyor. Bu doğrultuda, en düşük emekli maaşına ilişkin farklı senaryolar gündeme geliyor.
3 Yüzde 18'lik zam senaryosunda en düşük emekli maaşı kaç olacak?
6 aylık aylık enflasyon farkının yüzde 18 olması senaryosunda en düşük emekli aylığının yaklaşık 3 bin 600 liralık artışla 23 bin 600 lira seviyesine çıkabileceği öngörülüyor.
4 Yüzde 20'lik zam senaryosunda emekli maaşları ne kadar olur?
Yüzde 20'lik zam senaryosunda ise en düşük emekli maaşının yaklaşık 4 bin liralık artışla 24 bin lira seviyesine yükselebilir.
5 Yüzde 25'lik zam oranı da masada
6 aylık enflasyon farkının yüzde 25 olması halinde en düşük emekli maaşının yaklaşık 5 bin liralık artışla 25 bin liraya yükselmesi bekleniyor.
6 Kök maaş düzenlemesi yapılacak mı?
Diğer yandan, kök maaşı düşük seviyede bulunan emekliler açısından yapılacak olası düzenleme önemini koruyor. Kök aylığı mevcut en düşük emekli maaşının altında kalan emeklilerin zam artışından tam olarak faydalanabilmesi için yasal bir düzenlemenin hayata geçirilmesi gerekiyor.
Süreç, TBMM komisyon süreci, Genel Kurul görüşmeleri, Cumhurbaşkanı onayı ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından resmiyet kazanacak.
7 Memur ve memur emeklilerine ne kadar zam yapılacak?
Memur ve memur emeklileri için ise 5 aylık enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammının etkisiyle yüzde 12,41'lik artış şimdiden kesinleşti. Bu oran doğrultusunda en düşük memur emeklisi maaşının 27 bin 772 liradan yaklaşık 31 bin 218 liraya yükselmesi öngörülüyor.
Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından ise hem emeklilerin hem de memurların alacağı nihai zam oranı belli olacak.