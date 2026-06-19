Şehirde elektrikli, arazide dizel: Chery Stockman bildiğiniz pick-up'lara benzemiyor

Chery, küresel otomotiv pazarında ses getirecek yeni orta boy pick-up modeli Stockman'ın ilk resmi fotoğraflarını yayınladı. Şirket, bu yeni aracı tamamen küresel pazardaki kullanıcıları düşünerek, özel bir merdiven şasi yapısı üzerine inşa etti. Prizli hibrit teknolojisini güçlü mekanik sistemlerle birleştiren model, ilk olarak dış pazarlara açılacak. Sektörün nabzını tutan Autohome'un haberine göre Chery, aracın uluslararası ön satışlarını ve ihracat sürecini 2026 yılının son çeyreğinde başlatmayı hedefliyor.
Aslında bu model markanın ticari sınıftaki ilk atağı değil. Hatırlarsanız Chery, bu yılın başlarında Rely R08 Pro adını verdiği ticari araç serisini de yollara çıkarmıştı. Şirketin genel satış rakamları da oldukça hareketli. China EV DataTracker verilerine göre Chery, Mayıs 2026'da Çin iç pazarında 31 bin 738 adet araç satışı gerçekleştirdi ve bir önceki aya göre teslimatlarını yüzde 4 artırmayı başardı.
2 Performans ve batarya detayları netleşti
Aracın en dikkat çekici noktası kesinlikle motor seçimi. Mühendisler araçta hem elektrikli hem de içten yanmalı motoru bir arada kullanan bir hibrit sistem tercih etmiş. Kaputun altında 2.5 litrelik, çift turbolu güçlü bir dizel motor yer alıyor. Bu ünite tek başına 282 beygir güç ve 650 Nm gibi oldukça yüksek bir tork değerine imza atıyor. Motorun verimlilik oranı ise yüzde 47 olarak açıklandı. Aracın arka kısmına yerleştirilen batarya paketi ise tam şarjla 170 kilometre boyunca sadece elektrik motoruyla, sessizce yol almanızı sağlıyor.
Mühendisler zorlu arazi koşullarını da unutmamış. Bu elektrik destekli motoru, arazi sürüşleri için düşük devir transfer kutusuyla birleştirmişler. Ayrıca ön, orta ve arka akslara yerleştirdikleri üç adet bağımsız kilitli diferansiyel sayesinde en zorlu yollardan bile kolayca çıkabiliyorsunuz. Şirket, bütçesini zorlamak istemeyen pazarlar ve kurumsal alıcılar için ilerleyen süreçte sadece dizel motorla çalışan standart bir seçenek de üretecek. Aracın iş kapasitesi de oldukça yüksek: Tam 1.000 kg yük taşıyabiliyor ve 3.500 kg yükü rahatça çekebiliyor.
3 Kaslı dış tasarım ve teknolojik kabin
Resmi verilere göre araç oldukça heybetli ölçülere sahip. Stockman; 5.450 mm uzunluk, 1.920 mm genişlik ve 1.925 mm yükseklik değerleriyle karşımıza çıkıyor. Dışarıdan baktığınızda yuvarlak tasarımlı LED farlar, geniş ön ızgara yapısı ve kaslı çamurluklar araca oldukça güçlü bir hava katıyor. Dört kapılı bu çift kabinli pick-up, markanın Kaitan adını verdiği özel mimarisi üzerinde yükseliyor. Mühendisler kasanın zeminini şasinin biraz daha yukarısına konumlandırmış. Böylece tekerlek çıkıntıları kasanın içini daraltmıyor ve daha rahat bir yükleme alanı sunuyor.
Aracın içerisine adım attığınızda ise ticari bir araçtan ziyade premium bir SUV hissiyatı oluşuyor. Konsolda yan yana duran büyük ikiz multimedya ekranı dikkat çekiyor. Deri kaplı direksiyon simidi ve şık elektronik vites topuzu bu modern havayı tamamlıyor. Ayrıca konforu artırmak adına panoramik cam tavan, ısıtmalı koltuklar ve otomatik klima gibi donanımlar da standart olarak kabinde yer alıyor.
5 Küresel rakiplerin gözü bu modelde
Chery bu yeni modeliyle doğrudan büyük rakiplerine meydan okuyor. Araç, pazarda özellikle Great Wall Motor'un popüler Cannon serisiyle kıran kırana bir rekabete girecek. Aynı zamanda BYD'nin yakında kendi pazarında satışa sunmaya hazırlandığı ve şu sıralar harıl harıl test ettiği yeni pick-up modeliyle de kapışacak.
Batılı köklü üreticiler de BYD Shark serisi gibi bu yeni nesil hibrit platformları yakından inceliyor; çünkü bu yapılar eski nesil motorlara göre çok farklı avantajlar sunuyor. Çin'in pick-up ihracatının toplam üretimin yarısını geçtiği bu dönemde, Stockman doğrudan deniz aşırı ülkelerdeki alıcıları yakalamaya çalışacak.