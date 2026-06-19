Şehirde elektrikli, arazide dizel: Chery Stockman bildiğiniz pick-up'lara benzemiyor

Aracın en dikkat çekici noktası kesinlikle motor seçimi. Mühendisler araçta hem elektrikli hem de içten yanmalı motoru bir arada kullanan bir hibrit sistem tercih etmiş. Kaputun altında 2.5 litrelik, çift turbolu güçlü bir dizel motor yer alıyor. Bu ünite tek başına 282 beygir güç ve 650 Nm gibi oldukça yüksek bir tork değerine imza atıyor. Motorun verimlilik oranı ise yüzde 47 olarak açıklandı. Aracın arka kısmına yerleştirilen batarya paketi ise tam şarjla 170 kilometre boyunca sadece elektrik motoruyla, sessizce yol almanızı sağlıyor.

Mühendisler zorlu arazi koşullarını da unutmamış. Bu elektrik destekli motoru, arazi sürüşleri için düşük devir transfer kutusuyla birleştirmişler. Ayrıca ön, orta ve arka akslara yerleştirdikleri üç adet bağımsız kilitli diferansiyel sayesinde en zorlu yollardan bile kolayca çıkabiliyorsunuz. Şirket, bütçesini zorlamak istemeyen pazarlar ve kurumsal alıcılar için ilerleyen süreçte sadece dizel motorla çalışan standart bir seçenek de üretecek. Aracın iş kapasitesi de oldukça yüksek: Tam 1.000 kg yük taşıyabiliyor ve 3.500 kg yükü rahatça çekebiliyor.