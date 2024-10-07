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BİM Birleşik Mağazalar’dan (BIMAS) geri alım kararı

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (BİMAS) bugün KAP'a geri alım kararı hakkında açıklama yaptı.

07 Ekim 2024 | 21:19
BİM Birleşik Mağazalar’dan (BIMAS) geri alım kararı

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'den bugün (7 Ekim) KAP'a yapılan bildirimde alınan karar şöyle duyuruldu:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 07.10.2024 tarihinde;

Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören payları ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği 5. Maddesinin 6. Fıkrasında yer alan "Beşinci fıkrada belirtilen haller dışında yönetim kurulu kararı ile geri alım yapılabilmesi için, ortaklık tarafından işlem öncesinde Kurulun onayının alınması gereklidir" hükmü gereği; Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören paylarının fiyatının Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumak, pay fiyatımızın istikrarlı olarak gerçek değerine uygun oluşumunu sağlamak amacıyla, Şirketimiz tarafından pay geri alım işlemlerinin yapılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması için Kurul'a gerekli başvurunun yapılmasına,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni halinde;

1) Şirket paylarının Borsa'dan geri alım yapılabilmesine,
2) Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 2.000.000 adet (2.000.000 TL nominal) olarak belirlenmesine,
3) Geri alınacak fonun, Şirket iç kaynaklardan karşılanmak üzere en fazla 1.000.000.000 TL olarak belirlenmesine,
4) Pay geri alım programının ve program kapsamında yapılacak alımların ilk Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına,
5) İşlemler için Mali İşler Başkanı (CFO) Fatih Meriç'in yetkilendirilmesine karar vermiştir.
 

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BİM Birleşik Mağazalar’dan (BIMAS) geri alım kararı
Borsada yarın 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada yarın 1 şirket temettü dağıtacak
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
Borsada bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (05.10.2024)
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