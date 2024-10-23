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BİM'den pay geri alım programı hakkında açıklama

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. bugün (23 Ekim) KAP'a Pay Geri Alım Programının Başlatılması hakkında açıklama yaptı.

23 Ekim 2024 | 20:09
Son Güncellenme: 23 Ekim 2024 | 20:21
BİM'den pay geri alım programı hakkında açıklama

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada yönetim kurulunun kararı hakkında şu bilgiler paylaşıldı:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 23.10.2024 tarihinde;

1) Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 5. Maddesi 5.b Fıkrasındaki şartın sağlanmış olması sebebiyle, Tebliğ'in 5. Maddesi 4. Fıkrasına istinaden, Şirket paylarının Borsa'dan geri alım yapılabilmesine,
2) 8.10.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmış olan izin başvurusuna gerek kalmadığından başvurunun geri çekilmesine,
3) Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 2.000.000 adet (2.000.000 TL nominal) olarak belirlenmesine,
4) Geri alım için ayrılacak fonun, Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 1.000.000.000 TL olarak belirlenmesine,
5) Pay geri alım programının ve program kapsamında yapılacak alımların ilk Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına,
6) İşlemler için Mali İşler Başkanı (CFO) Fatih Meriç'in yetkilendirilmesine karar vermiştir.
 

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BİM'den pay geri alım programı hakkında açıklama
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Borsada yarın işlem yapacaklara 29 Ekim uyarısı!
22 Ekim borsada gün sonu özeti
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (23 Ekim)
MKK açıkladı: 3. çeyrek halka arz karnesi
Seğmen Kardeşler'den Dubai kararı
Borsanın yeni şirketi, yeni iş kolu kararını duyurdu
Yeşil enerji şirketleri petrol devlerinin getirilerini geride bıraktı: Zirvenin ilk 5'i
İki hisseye kredili işlem yasağı
Tekfen Holding'den (TKFEN) geri alım açıklaması
Bosch Fren'den (BFREN) SPK başvurusu
GERİ
İLERİ
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