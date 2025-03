BİM, temettü teklifini duyurdu

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'den KAP'a yapılan açıklamaya göre 3 taksit halinde toplamda pay başına brüt 12,8458496 TL, net 10,9189720 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. İlk iki taksit net 3,3596837 TL, son taksit 4,1996046 TL. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihleri 18 Haziran, 17 Eylül ve 12 Aralık. Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirket Yönetim Kurulu 26 Mart 2025 tarihli kararında;

- Ortaklara mevcut ödenmiş sermayenin %1285'ine isabet eden, brüt 7.800.000.000 TL'nin 2024 yılı karından karşılanmak üzere nakden dağıtılmasına,

- TTK'nın 519. maddesinde belirtilen hadlere ulaşıldığı için 1. tertip yedek akçe ayrılmamasına,

- 776.946.000 TL 'nin 2. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,

- Nakden dağıtılacak karın hesabında "1.-TL Nominal değer=1 adet=1 Lot" eşitliği esasının kullanılmasına, bu suretle bedelinin tamamı ödenmiş hamiline yazılı 1.-TL'lik hisseye, temettü gelirleri stopaja tabi olmayan pay sahiplerimiz için brüt=net 12,8458496 TL, diğer hissedarlarımız için 1 TL'lik hisseye brüt 12,8458496 TL, net 10,918972 TL nakit kar payı ödenmesine,

- Nakit kar payı dağıtımının üç taksitte gerçekleştirilmesine, ilk taksitin 18.06.2025 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 3,9525691 TL olarak, ikinci taksitin 17.09.2025 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 3,9525691 TL olarak, 3. taksitin ise 17.12.2025 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 4,9407114 TL olarak dağıtılmasının teklif edilmesine,

- Kar dağıtım tablosunun ekteki şekliyle şirketin Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere tavsiye edilmesine karar vermiştir.

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin geri alınan payların itfası suretiyle 607.200.000 TL'den 600.000.000 TL'ye indirilmesi süreci devem etmekte olup, nihai karar 2024 Olağan Genel Kurul toplantısında verilecektir. Sermaye azaltım kararının onaylanması halinde, iptal edilen paylara düşen temettü miktarı diğer hak sahiplerine eşit olarak dağıtılacaktır. Bu durumda, pay başına ödenecek toplam brüt temettü tutarının 13,0 TL, ilk taksitin her bir pay için brüt 4,0 TL, ikinci taksitin her bir pay için brüt 4,0 TL ve üçüncü taksitin her bir pay için brüt 5,0 TL olacağı hesaplanmaktadır.