BinBin (BINBN) ne zaman borsada işlem görecek? Borsa işlem tarihi

Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri AŞ'nin (BinBin) halka arzında 3-4 Ekim'de talep toplamıştı. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre şirket payları 9 Ekim tarihinden tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da "BINBN.E" kodu ile işlem görmeye başlayacak. Borsa İstanbul'dan bugün yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı: Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 112.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 17.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 09/10/2024 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 91,85 TL baz fiyat, "BINBN.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

BİNBİN HALKA ARZ SONUÇLARI

Öte yandan Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bugün Bin Bin'in halka arz sonuçları açıklamıştı:

Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. (“Bin Ulaşım” veya “Şirket”) paylarının halka arzında “Borsa’da Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile 03 – 04 Ekim 2024 tarihlerinde 1 TL nominal değerli pay için 91,85 TL’den talep toplanmıştır. Halka arzda sermaye artışı yoluyla 12.000.000 TL ve ortak satışı yoluyla halka arz edilen 5.000.000 TL nominal değerli payların tamamı satılmıştır. Toplam halka arz büyüklüğü 1.561.450.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arzın Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da “Borsa’da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile yapılmış olması sebebiyle yatırımcı grubu bazında tahsisat yapılmamıştır. Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre; halka arzda toplam filtre edilmemiş veriler baz alındığında 281.468 adet emir ile satışa sunulan adedin 1,40 katına tekabül eden 23.873.972 adet nominal değerli paylar için 2.192.824.328,20 TL tutarlı talep gelmiştir. Dağıtım sonucunda 278.910 adet yatırımcıya 17.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilmiştir.



