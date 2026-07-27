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Sektörel güven endeksleri açıklandı: Hizmet ve inşaatta artış, perakendede düşüş

TÜİK, 2026 yılı temmuz ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıkladı. Temmuz ayında güven endeksi hizmet ve inşaat sektörlerinde yükselirken, perakende ticaret sektöründe geriledi.

Ekonomist
Ekonomist
Sektörel güven endeksleri açıklandı: Hizmet ve inşaatta artış, perakendede düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Temmuz ayına ait hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri verilerini açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre hizmet sektöründe yüzde 1,4 oranında artarak 112 değerini aldı.

Sektörel güven endeksleri açıklandı: Hizmet ve inşaatta artış, perakendede düşüş-1

Perakende ticaret sektöründe ise yüzde 1,6 oranında azalarak 111 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 0,6 oranında artarak 83,5 değerini aldı.

Sektörel güven endeksleri açıklandı: Hizmet ve inşaatta artış, perakendede düşüş-2

Önümüzdeki üç aya yönelik hizmet talebi beklentisi, temmuzda yüzde 3,7 artışla 116,4 olarak kaydedildi.

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