Şirket yönetim kurulu 245.000.000,00TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %100 oranında artış ile 245.000.000,00 TL artırılarak 490.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına karar vermişti. Desa Deri'den dün (2 Ağustos) KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

Şirketimizin bedelsiz sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 6. maddesinin tadiline yönelik esas sözleşme tadil metnine ilişkin uygun görüş alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na 02.08.2024 tarihinde (bugün) başvurulmuştur.





