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Bir şirket daha bedelsiz başvurusunu duyurdu

Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA) dün KAP'a bedelsiz sermaye artırımı SPK başvurusu hakkında açıklama yaptı.

03 Ağustos 2024 | 09:22
Son Güncellenme: 03 Ağustos 2024 | 09:23
Bir şirket daha bedelsiz başvurusunu duyurdu

Şirket yönetim kurulu 245.000.000,00TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %100 oranında artış ile 245.000.000,00 TL artırılarak 490.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına karar vermişti. Desa Deri'den dün (2 Ağustos) KAP'a yapılan açıklamada şu  bilgiler paylaşıldı: 
Şirketimizin bedelsiz sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 6. maddesinin tadiline yönelik esas sözleşme tadil metnine ilişkin uygun görüş alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na 02.08.2024 tarihinde (bugün) başvurulmuştur.


 

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DAP Gayrimenkul Geliştirme (DAPGM) bedelsiz tarihini duyurdu
Elite Naturel (ELITE) temettü teklifini duyurdu
Türkiye Sigorta (TURSG) bedelsiz tarihini duyurdu
Osmanlı Yatırım'dan (OSMEN) bedelsiz açıklaması
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
Borsada gün sonu özeti ve analist yorumu
ABD'de resesyon endişesi: Satış baskısını derinleştirdi
Türk Traktör'de (TTRAK) üst düzey yönetici değişikliği
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Avrupa borsaları sert düşüşle kapandı
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