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  • Bir şirket daha bedelsiz kararı aldı: Yüzde 976,06053

Bir şirket daha bedelsiz kararı aldı: Yüzde 976,06053

Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş. bugün (20 Kasım) KAP'a yönetim kurulunun bedelsiz sermaye artırımı kararını duyurdu.

21 Kasım 2024 | 19:26
Son Güncellenme: 21 Kasım 2024 | 19:28
Bir şirket daha bedelsiz kararı aldı: Yüzde 976,06053

Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş.'den bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bedelsiz sermaye artırımına (%976,06053 ilişkin yönetim kurulu kararı bildirildi. Şirketten yapılan açıklamada karara ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin 21.11.2024 tarihli toplantısında;

1) Şirketimizin 400.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı II-18.1 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6'ncı maddesinin 6'ncı fıkrası kapsamında bir defaya mahsus aşılarak, şirketimiz sermayesinin 1.995.550.535 TL artırılarak, 204.449.465 TL'den 2.200.000.000 TL'ye yükseltilmesine,
2) Artırılan 1.995.550.535 TL'nin 1.896.337.141,00 TL'sının Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından, 56.073.250,88 TL.'sının Yasal Yedekler Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farklarından, kalan 43.140.143,12 TL'sının Geçmiş Yıllar Karlarından karşılanmasına,
3) Bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların mevcut pay sahiplerine şirketimiz sermayesine iştirakleri oranında, Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde dağıtılmasına,
4) Şirket esas sözleşmemizin " Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak ekteki şekilde tadil edilmesine,
6) Bu karar kapsamında artırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebi ile T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilerek gerekli izinlerin alınmasına,
7) Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere, ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve bunun için gerekli tüm dokümanların hazırlanmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir.
 

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Bir şirket daha bedelsiz kararı aldı: Yüzde 976,06053
Piyasalarda gözler TCMB'nin faiz kararında
Borsada kırmızı gün: 20 Kasım gün sonu özeti
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Borsada dün 'bedelsiz' açıklaması yapan 2 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 3 şirket
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Esas Holding, Pegasus'ta hisse sattı
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GERİ
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