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Bir şirket daha bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu (2 Aralık)

Borsa İstanbul'da bedelsiz sermaye artırımı kararı alan bir şirketten daha SPK'ya başvuru var.

02 Aralık 2024 | 22:54
Bir şirket daha bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu (2 Aralık)

ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. bugün KAP'a (2 Aralık) bedelsiz sermaye artırımına ilişkin SPK başvurusu hakkında açıklama yaptı. Şirketten KAP'a yapılan bildirimde "Şirketimiz sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle, %400 oranında artırılarak 69.500.000 TL'den 347.500.000 TL'ye çıkarılması kapsamında düzenlenen ihraç belgesinin onaylanması ve şirket esas sözleşmesinin 8. maddesinin ekteki yeni şekline uygun görüş verilmesi amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün, 02 Aralık 2024 tarihinde başvuruda bulunulmuştur. Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgilerine sunarız" denildi.

 

 

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