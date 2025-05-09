Bir şirket daha bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı

Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OZGYO) bugün KAP'a yönetim kurulunun bedelsiz kararını (Yüzde 160) duyurdu. Şirketten yapılan bilgilendirme şöyle:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.05.2025 tarihindeki toplantısında;

1) Şirketimizin 2,500,000,000.- TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 250,000,000.- TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 400,000,000.-TL artırılarak 650,000,000.-TL'ye çıkarılmasına,

2) Yapılan sermaye artırımı nedeniyle oluşacak %160 oranındaki payların, pay sahiplerine Şirket'te sahip oldukları payları oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,

3) İç kaynaklardan yapılacak olan 400,000,000.-TL sermaye artışının tamamının gerek VUK (Vergi Usul Kanunu) kayıtlarına gerekse TFRS'ye (Türkiye Finansal Raporlama Standardı) göre hazırlanan mali tablolara göre oluşan iç kaynaklardan karşılanmasına,

4) Şirketimizin bedelsiz sermaye artırımı yapılmasına yönelik Yönetim Kurulu kararının kamuya açıklandığı tarihten (8.05.2025) önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalamasının dikkate alınarak yapılan hesaplama sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği'nin (VII-128.1) ‘Halka Açık Ortaklıkların İç Kaynaklardan ve Kar Payından Yapacakları Bedelsiz Sermaye Artırımları' başlıklı 16.maddesinin 8.fıkrasında belirtilen esaslara uygun olduğuna,

5) İç kaynaklardan yapılacak sermaye artırımı ile ilgili olarak Şirket Esas Sözleşmesi'nin ‘Sermaye ve Paylar' başlıklı 8.maddesinin Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak ekteki şekilde tadil edilmesine,

6) İç kaynaklardan yapılacak bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin ve Esas Sözleşme'nin ‘Sermaye ve Paylar' başlıklı 8.maddesinin tadil tasarısının onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuru ve işlemlerin yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.