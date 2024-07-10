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Bir şirket daha borsaya geliyor: BinBin'den halka arz başvurusu

1000 Yatırımlar Holding'in yüzde 89 hissesine sahip olduğu BinBin, halka arz başvurusunda bulundu.

10 Temmuz 2024 | 14:23
Son Güncellenme: 10 Temmuz 2024 | 14:24
Bir şirket daha borsaya geliyor: BinBin'den halka arz başvurusu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BinBin, halka arz başvurusunda bulunduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Türkiye'de ve yurt dışında e-scooter kiralama hizmeti sunan şirket, 25 binden fazla e-scooter ile yaklaşık 4 milyon kullanıcıya sahip.

2019'da kurulan BinBin, Türkiye'de İstanbul, Konya, Antalya, Eskişehir, Samsun, Adana, Kocaeli, Bursa, Gaziantep, Uşak ve Sakarya'nın yanı sıra yurt dışında Bulgaristan, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya ve son olarak geçen hafta operasyonlarına başladığı Arnavutluk'ta da hizmet sağlıyor.

"BinBin, çevre dostu ve yenilikçi çözümlerle şehir içi ulaşımı dönüştürmeye devam edecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen 1000 Yatırımlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Abdik, BinBin'in halka arz sürecinin, şirketin şeffaflık, güven ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda büyümesini destekleyecek önemli bir adım olduğunu belirtti.

Abdik, halka arzın, BinBin'in yeni yatırımlar yaparak teknoloji altyapısını güçlendirmesi ve hizmet ağını genişletmesi için önemli bir fırsat sunduğunu kaydederek, "Yatırımcılarımızı bu heyecan verici yolculuğa ortak etmekten büyük mutluluk duyacağız. BinBin olarak, çevre dostu ve yenilikçi çözümleriyle şehir içi ulaşımı dönüştürmeye devam ederken, yatırımcılarımızın desteğiyle birlikte mikro mobilite sektöründe öncü konumumuzu daha da pekiştireceğimize ve uluslararası pazarlarda daha da güçlü bir varlık göstereceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

 

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