Bir şirketten daha bedelsiz açıklaması var: Yüzde 900

Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. yüzde 900 bedelsiz sermaye artırımı kararı almıştı. Şirket, dün (19 Eylül) Kamuyu Aydınlatma Platformu'na sermaye arttırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu başvurusu hakkında açıklama yapıldı. KAP'a yapılan bildirimde "Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6 nolu "Sermaye" başlıklı ve 7 nolu "Yönetim Kurulu" başlıklı maddelerinin tadil edilmesine ilişkin, 18 Eylül 2024 tarihinde yapılan Genel Kurulumuza sonuçları, talep edilen bilgi ve belgeler ile Sermaye Piyasası Kuruluna başvurumuz bugün yapılmıştır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız." denildi.