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Bir şirketten daha bedelsiz açıklaması var: Yüzde 900

Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. (BURCE) dün (19 Eylül) KAP'a, Sermaye arttırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu hakkında açıklama yaptı.

20 Eylül 2024 | 07:40
Bir şirketten daha bedelsiz açıklaması var: Yüzde 900

Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. yüzde 900 bedelsiz sermaye artırımı kararı almıştı. Şirket, dün (19 Eylül) Kamuyu Aydınlatma Platformu'na sermaye arttırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu başvurusu hakkında açıklama yapıldı. KAP'a yapılan bildirimde "Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6 nolu "Sermaye" başlıklı ve 7 nolu "Yönetim Kurulu" başlıklı maddelerinin tadil edilmesine ilişkin, 18 Eylül 2024 tarihinde yapılan Genel Kurulumuza sonuçları, talep edilen bilgi ve belgeler ile Sermaye Piyasası Kuruluna başvurumuz bugün yapılmıştır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız." denildi.

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İş Yatırıma göre yabancı yatırımcıların aldığı, sattığı hisseler
Flap Kongre Hizmetleri (FLAP) temettü tarihi belli oldu
SPK'dan Oba Makarna'nın başvurusuna onay
SPK bülteni: 3 şirkete bedelsiz onayı geldi
Borsada dün geri alım yapan 2 şirket (19 Eylül)
Bir şirketten daha bedelsiz açıklaması var: Yüzde 900
New York borsası 'ralliyle' kapandı
Borsa İstanbul'dan bir şirkete pazar değişikliği onayı geldi
New York borsası, Fed'in faiz indirimine başlamasının ardından yükselişle açıldı
Yabancı yatırımcılar hisse sattı, tahvil aldı
Aksa Enerji'den Özbekistan açıklaması
Türk Telekom'dan (TTKOM) Fitch notu açıklaması
Erdemir Ereğli Demir Çelik'ten (EREGL) Fitch notu açıklaması
Turkcell'den (TCELL) Fitch notu açıklaması
Türk Hava Yolları'ndan (THYAO) Fitch notu açıklaması
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