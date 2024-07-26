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Bir şirketten daha bedelsiz başvurusu var

Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. bugün KAP'a bedelsiz sermaye artırımına alişkin SPK başvurusunu duyurdu.

26 Temmuz 2024 | 16:25
Son Güncellenme: 26 Temmuz 2024 | 16:26
Bir şirketten daha bedelsiz başvurusu var

Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. bugün (26 Temmuz) KAP'a yaptığı bildirimde şu bilgileri paylaştı:
Şirketimizin 26.06.2024 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında; 2.500.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı kapsamında; 650.000.000.-TL olan ödenmiş sermayenin 1.300.000.000.-TL'ye çıkarılmasına (bedelsiz artış oranı % 100), Artırılan 650.000.000.-TL'nin tamamının Sermaye Düzetme Farkları hesabından karşılanmasına, Ortaklarımızın sahip oldukları her bir hisseye % 100 oranında bedelsiz hisse verilmesine, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki gerekli işlemlerin yapılmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınmasına karar verilmiştir. Söz konusu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

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Tüpraş 1 milyon varil petrolün tamamını geri aldı
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