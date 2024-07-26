Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. bugün (26 Temmuz) KAP'a yaptığı bildirimde şu bilgileri paylaştı:

Şirketimizin 26.06.2024 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında; 2.500.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı kapsamında; 650.000.000.-TL olan ödenmiş sermayenin 1.300.000.000.-TL'ye çıkarılmasına (bedelsiz artış oranı % 100), Artırılan 650.000.000.-TL'nin tamamının Sermaye Düzetme Farkları hesabından karşılanmasına, Ortaklarımızın sahip oldukları her bir hisseye % 100 oranında bedelsiz hisse verilmesine, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki gerekli işlemlerin yapılmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınmasına karar verilmiştir. Söz konusu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

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