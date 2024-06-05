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  • Bir şirketten daha 'bedelsiz' kararı geldi (5 Haziran)

Bir şirketten daha 'bedelsiz' kararı geldi (5 Haziran)

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKSGY) bugün bedelsiz sermaye artırımı kararını (Yüzde 200) KAP'a bildirdi.

05 Haziran 2024 | 22:59
Bir şirketten daha 'bedelsiz' kararı geldi (5 Haziran)

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKSGY) bedelsiz sermaye artırımı kararını bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimizin 30.04.2024 tarihinde gerçekleştirilen ve 28.05.2024 tarihinde tescil edilen 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 2024-2028 yılları arasında geçerli olmak üzere 10.000.000.000,00-TL'ye yükseltilmesine karar verilmiştir.

Bu çerçevede;

1- Şirketimizin 10.000.000.000,00-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 805.000.000,00-TL olan çıkarılmış sermayesinin, Şirketimizin 31.12.2023 tarihli mali tablolarında özkaynak kalemlerinde görülen sermaye düzeltmesi olumlu farklarından karşılanmak üzere 1.610.000.000,00-TL bedelsiz artırılmak sureti ile 2.415.000.000,00-TL'ye çıkarılmasına,

2- Bedelsiz artırılan 1.610.000.000,00-TL tutarındaki sermayenin tamamının 31.12.2023 tarihli mali tablolarında özkaynak kalemlerinde görülen sermaye düzeltmesi olumlu farklarından karşılanmasına ve bedelsiz artırılan sermaye tutarı karşılığında beher pay bedeli 1-TL olan 1.610.000.000-adet pay ihraç edilmesine,

3- Sermaye artırımında ihraç edilecek paylar ile ilgili olmak üzere; (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu pay çıkartılmasına,

4- Sermaye artırımında ihraç edilecek (A) Grubu payların "borsada işlem görmeyen" nitelikte, (B) Grubu payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,

5- Sermayeye ilave edilecek 1.610.000.000,00-TL'nin tüm pay sahiplerine payları oranında dağıtılmasına,

6- 31.12.2023 tarihli mali tablolarında özkaynak kalemlerinde görülen sermaye düzeltmesi olumlu farklarından yapılacak bedelsiz sermaye artırımına yönelik olarak gerekli izinlerin alınması amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına,

7- Bedelsiz sermaye artırımına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru dahil, mevzuatın gerektirdiği tüm iş ve işlemlerin yapılması hususunda Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Levent Çanakçılı ile Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Naile Banuhan Yürükoğlu'nun yetkili kılınmasına,

8- İşbu kararın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmasına, karar verilmiştir.

 

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Bugün 2 hisse için temettü günü (5 Haziran)
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