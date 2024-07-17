Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den KAP'a yapılan bildirimde şirketin kayıtlı sermaye tavanı 750.000.000 TL içinde 245.000.000,00TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %100 oranında artış ile 245.000.000,00 TL artırılarak 490.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına karar verildiği belirtildi. Açıklama şöyle:



1- Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 750.000.000 TL içindee 245.000.000,00TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %100 oranında artış ile 245.000.000,00 TL artırılarak 490.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına,

2- Şirket sermayesinin %100 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek, 48.999.999,99 TL nominal değerli 4.899.999.999 adet (A) grubu ve 196.000.000,01 TL nominal değerli 19.600.000.001 adet (B) grubu payların, pay sahiplerine Şirket sermayesindeki mevcut payları oranında bedelsiz olarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına,

3- İç kaynaklardan artırılacak olan 245.000.000 TL sermayenin tamamının, Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenmiş solo bilançomuzun, Özkaynaklar kalemi altında yer alan Sermaye düzeltmesi Olumlu Farkları ve Olağan üstü yedeklerden karşılanmasına,

4- İç kaynaklardan sermaye artırımı ile ilgili olarak esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak ekteki şekilde tadil edilmesine,

5- İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin ve esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil tasarısının onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A. Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A. Ş. başta olmak üzere diğer kuruluşlar nezdinde gerekli başvuru ve işlemlerin yapılmasına,

6- Gerekli onay ve işlemlerin tamamlanmasından sonra Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesi uyarınca, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 490.000.000 TL olduğunu gösteren esas sözleşmemizin 6. maddesinin yeni şeklinin ticaret sicilinde tesciline ve ilanına ilişkin gerekli işlemlerin yapılmasına,

7- Vergi Usul Kanununa (VUK) göre şirketimizin yasal kayıtlarda 31.12.2023 tarihinde enflasyon muhasebesi uygulaması öncesi 591.325.618,82 TL net dönem karı bulunmaktadır. Bu tutar, yıl sonu kar dağıtım tablosunda gösterilmiştir. VUK'un geçici 33 üncü maddesi gereğince 31.12.2023 tarihli Bilançomuz enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş olup 591.325.618,82 TL net dönem karımız dahil olmak üzere enflasyon muhasebesi sonrası VUK kayıtlarına göre -529.725.472,53- TL geçmiş yıl zararı oluşmuştur.

Ayrıca yine enflasyon düzeltmesi sonucu 1.400.707.238,83- TL sermaye düzeltmesi olumlu farkları oluşmuştur. VUK'un Mükerrer 298/A-5 inci maddesinde yer alan "öz sermaye kalemlerine ait enflasyon farkları, düzeltme sonucu oluşan geçmiş yıl zararlarına mahsup edilebilir" hükmü uyarınca şirketimizin, 1.400.707.238,83 TL sermaye düzeltmesi olumlu farkının enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan 1.121.051.091,35 TL geçmiş yıl zararına (dönem net karının mahsubu sonrası tutar) mahsubu imkanı bulunmaktadır.

SPK'nın 07.03.2024 sayılı ilke kararı uyarınca, VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tabloların enflasyon endekslemesi sonucunda oluşan 1.121.051.091,35- TL geçmiş yıl zararının, aynı kapsamda enflasyon endekslemesi sonucu oluşan 1.400.707.238,83- TL sermaye hesabı enflasyon düzeltmesi olumlu farklarından mahsup edildiğine ilişkin Ticaret Bakanlığınca 15.06.2024 tarihli ve 32577 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Enflasyon Düzeltmesi Uygulayan Şirketlerde Esas Alınacak Finansal Tablolara İlişkin Tebliğin 5/3 üncü maddesi uyarınca genel kurulda karar alınmasına. oy birliği ile karar verilmiştir.

